Шойгу отметил самоотверженность севастопольских морпехов в ходе спецоперации

Глава Минобороны отметил самоотверженность севастопольских морпехов. Фото: МО РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил самоотверженные действия во время спецоперации бойцов 810-ой отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты из Севастополя. Об этом глава военного ведомства сказал на тематическом селекторном совещании Минобороны.

- Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям, - сказал Шойгу.

Глава Минобороны также сообщил, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, в результате чего ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений.

Всего, как отметил Шойгу, за прошедший месяц российский войска сбили 159 реактивных снарядов «Хаймарс», выпущенных с украинской стороны, 13 крылатых ракет и более тысячи беспилотников.

Глава Минобороны поблагодарил личный состав Вооруженных сил «за боевой настрой и нацеленность на победу».

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал Указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты орденом Ушакова. Таким образом она стала дважды орденоносной. Очередной награды севастопольские морпехи удостоились за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе ведения боевых действий в районе села Работино Запорожской области.

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