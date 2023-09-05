С корабля на бал: школьница из Керчи, побывавшая на Северном полюсе, вышла в полуфинал конкурса «Большая перемена»

Лера Маллаева успевает участвовать в самых разных образовательных проектах страны. Фото героини публикации.

15-летняя керчанка Лера Маллаева, всего неделю назад вернувшаяся с поездки на Северный полюс, стала полуфиналисткой Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в детском центре «Смена» в Краснодарском крае. В проекте приняли участие более тысячи школьников 8-10 классов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В очных полуфиналах участники конкурса выполняли задания по 12 направлениям и предлагали решения, касающиеся самых разных сфер деятельности. Умение работать в команде, креативность и логическое мышление еще предстоит оценить экспертам. Финалисты «Большой перемены» станут известны в конце сентября.

Участниками "Большой перемены" стали более тысячи школьников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Фото: Лера Маллаева.

- Диплом полуфиналиста я уже получила. Прошла ли в финал, станет известно позже, информация об этом появится в моем личном кабинете. В полуфинале я выбрала направление «Арт-объекты в школе», так как всегда представляла место отдыха в своей школе удобным и красивым, - рассказала КП-Крым Лера.

Девушка учится в девятом классе 26-й керченской школы. В случае победы в решающем этапе конкурса Лера сможет рассчитывать на приз в 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

Крымская школьница призналась, что на Северном полюсе было совсем не холодно. Фото: Лера Маллаева

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС И ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Сегодня Лера уже вернулась домой и приступила к занятиям. Естественно, рассказывала одноклассникам и про «Большую перемену», и про Северный полюс. В Арктику школьница из Керчи, напомним, отправилась после победы в конкурсе Росатома «Ледокол знаний». Вместе с еще 67 школьниками из разных регионов страны на атомном ледоколе «50 лет Победы» девушка посетила архипелаг Земля Франца-Иосифа и отпраздновала 90-летие Северного морского пути.

Какой же Северный полюс без белых медведей. Фото: Лера Малаева.

На просторах Арктики Лера развернула флаг родной Керчи, который перед поездкой вручил ей глава администрации города Святослав Брусаков. Правда, отчитаться перед градоначальником за выполненное задание пока не удалось.

- Нужно же как-то с ним связаться, - смеется девушка.

Лера развернула на Северном полюсе флаг Керчи. Фото героини публикации.

На протяжении всей научно-образовательной арктической экспедиции ребят сопровождали наставники и эксперты, в числе которых чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин и заслуженный полярник Виктор Боярский.

- Было столько всего! Мы видели трех белых медведей, несколько моржей, птичий базар, хвост кита…Мне понравилась высадка на льдину и трогательная лекция от Боярского там. Красоты Земли Франца-Иосифа неописуемы! – рассказала Лера.

На фоне красот Земли Франца-Иосифа. Фото: Лера Маллаева.

Девушка отмечает, что после поездки уже выстроила для себя приоритеты в жизни, а сейчас думает над тем, какие предметы будет сдавать на экзаменах в школе.

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