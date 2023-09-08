Принимал душ и погиб: в Крыму 15-летний подросток отравился угарным газом

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Ленинском районе Крыма 37-летнего местного жителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности 15-летнему подростку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, ночью 29 марта 2023 года подросток был у родственников в одном из домов в селе Уварово. Он скончался от отравления угарным газом. В прокуратуре рассказали, что в семье, помимо умершего, есть еще двое детей. На учетах семья не состояла. Было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что фигурант эксплуатировал твердотопливный котел, нарушая технические и противопожарные нормы.

– Так, теплогенератор был установлен в ванной комнате при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции с дефектами дымоходной трубы, – пояснили в прокуратуре.

Котел, работающий на твердом топливе, стоял в ванной комнате. Фото: Следком Крыма и Севастополя.

Как сообщили в СК, в этом помещении принимал душ племянник супруги обвиняемого. Он скончался от отравления угарным газом, исходящим от котла. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

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