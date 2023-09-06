Ждем середины сентября: как повышение ключевой ставки повлияло на крымский рынок недвижимости

Потенциальные покупатели жилья надеются, что ЦБ понизит ключевую ставку Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

15 августа 2023 года Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. Это было второе повышение за летние месяцы - еще в июле она выросла с 7,5 до 8,5%. Отмечается, что главный банк страны специально пошел на такой шаг, чтобы не разгонять инфляцию, которую провоцирует обвал рубля – как раз 15 августа доллар преодолел отметку в 100 рублей.

Как повышение ключевой ставки изменило спрос на недвижимость в Крыму, и что дальше будет с ипотекой, разбирался корреспондент «Комсомолки».

КАК БРАЛИ ИПОТЕКУ, ТАК И БЕРУТ

В сентябре 2023 года ставка по ипотеке у крымских банков составляет более 14% и только у Сбербанка – 13,7%. Сегодня продолжают оформляться займы по предодобренной ипотеке, но этот процесс не быстрый, поэтому особого влияния роста ключевой ставки пока нет. Однако, 14% — это уже серьезно: спад объемов выдачи ипотеки можно будет наблюдать уже к концу сентября. При этом неизвестно, что решит Центробанк 15 сентября - ключевая ставка может еще увеличиться.

- Повышение ключевой ставки абсолютно никак не повлияло на желание людей брать ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке, - говорит «КП» специалист крупного агентства недвижимости Александр Холостов, - При этом, можно отметить небольшой рост спроса ввиду того, что в конце сентября цены традиционно станут выше. Сейчас люди хотят купить жилье на вторичке по старой стоимости.

Херсонские сертификаты тоже изменили ситуацию на рынке жилья в Крыму Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Цены подрастут еще и по причине херсонских сертификатов. Они стали мощным рычагом для увеличения стоимости квадратного метра на вторичном рынке.

- С момента появления херсонских сертификатов рынок подорожал вдвое. К примеру, буквально только что был на осмотре квартиры – год назад хозяева предлагали ее по 2,5-2,7 миллиона рублей, сегодня она стоит 5,5 миллиона, - резюмирует риэлтор.

ПЕРИОД СМИРЕНИЯ

Потенциальные покупатели жилья на первичном рынке ждут 15 сентября, люди питают надежду, что ЦБ понизит ключевую ставку.

- Достаточно известные волнения – цены на недвижимость поднимаются, а мы ждем, что они опустятся. Многие брони оплачены, но люди не выходят на сделку в надежде, что условия покупки изменятся в лучшую для них сторону, - рассказывает Юлия Пархоменко, эксперт по недвижимости.

Все будет понятно очень скоро: либо у людей пройдет период смирения и ожидания, и они начнут приобретать жилье по нынешней ставке, либо спрос упадет кардинально.

Цены на жилье на первичке резко не выросли. Не стали застройщики еще больше волновать своих клиентов дополнительным повышением стоимости квадратного метра. Его цена и так ежеквартально планово повышаются в среднем на 2 тысячи рублей за квадрат.

В Крыму сейчас рост спроса на вторичке и период смирения на первичке Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

УСПЕТЬ ОФОРМИТЬ СДЕЛКУ

Однако застройщики говорят о том, спрос на жилье в Крыму восстанавливается и показывает высокий рост. Как в разговоре с «КП-Крым» отметил заместитель директора по маркетингу одной из крупнейших крымских строительных компаний Михаил Баденко, новости о повышении ставки еще больше простимулировали спрос, так как покупатели постарались успеть оформить сделки до повышения ставок банками.

- Но в целом повышение ставок на ипотеку, само по себе снизит покупательскую способность населения, так как сейчас 80-90% сделок идет в ипотеку и чем хуже условия, тем меньше будет желающих, - подчеркнул Михаил Баденко.

Стоимость первичного жилья не изменились, изменились только цены на проекты, которые находятся на финишной прямой перед вводом в эксплуатацию. Это связано с сокращением остатков в новых ЖК и увеличением спроса на них.

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