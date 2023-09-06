Свинья в «сапогах»: в бахчисарайском зоопарке появился на свет малыш необычного окраса

Поросенок в "сапожках" самый активный из всех собратьев. Фото: скриншот из видео Бахчисарайского парка миниатюр

Сразу одиннадцать поросят появились на свет в Бахчисарайском парке миниатюр. Все малыши черненькие как смоль, и только один отличается необычным окрасом. Его ножки словно обуты в белые сапожки. Кроме модного «наряда», природа наградила малыша и веселым нравом, заметил директор парка Виктор Жиленко. Уже через несколько часов после появления на свет поросенок резвился и активничал больше других собратьев.

- Он самый шустрый! Играет, веселится. А ведь ему всего каких-то три часа от роду! – отметил Жиленко.

Все малыши появились на свет от одной свиноматки. Большая черная свинья хоть и подпускает сотрудников парка к детенышам, но в любой момент готова встать на их защиту.

- Ты чего, товарищ свинья? – мама-свинья с напором буквально вытолкала директора парка из вольера. – Ладно, ладно, ухожу! - ретировался Виктор Жиленко.

Мама-свинья в любой момент готова встать на защиту детенышей. Скриншот из видео Бахчисарайского парка миниатюр.

Животные необычного окраса нередко рождаются в Бахчисарайском парке. Ранее там появился на свет барашек Шон редкой валийской породы. У него черные мордочка, ушки, коленки и копыта.

Кстати, этим летом парк миниатюр обзавелся парой самых крупных кенгуру Австралии - рыжим самцом и серой самочкой.

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