Конец заточению: 20-летнему крымчанину, победившему рак, вместо пандуса установят электроподъемник

Жене Твердохлебову диагностировали рак головного мозга в восьмом классе. Фото: Юрий Обозенко/Вконтакте

20-летний колясочник Женя Твердохлебов, который попал в инвалидное кресло после жесточайшей борьбы с онкологией, наконец, перестанет видеть жизнь только из окна собственного дома. Администрация Алушты нашла деньги и заказала для молодого человека электроподъемник. Его установят в торце дома рядом с пожарным выходом – это единственный вариант для Жени выезжать на улицу. Установить пандусы в общежитии, где он живет с мамой, невозможно: слишком крутые ступеньки и узкий лестничный пролет.

- Практически все уже сделано. Осталось только получить и смонтировать подъемник. Сейчас он в пути. Едет в Крым из Челябинска, откуда его отправил завод-изготовитель. С учетом логистики, полагаю, что уже на следующей неделе подъемник будет установлен, - рассказал КП-Крым директор Симферопольской городской общественной организации инвалидов Иван Плохотниченко.

ДОЛГАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Жизнь Жени Твердохлебова резко перевернулась в восьмом классе, когда врачи диагностировали у него рак головного мозга. Сначала операция, потом лучевая терапия в Москве, три курса химиотерапии. Лечение дало результат - опухоль полностью ушла, но появились серьезные последствия «химии».

Три месяца Женя провел в коме из-за отека мозга, после чего перестал разговаривать и ходить. После долгой реабилитации подросток заново учился произносить слова, садиться на кровати и самостоятельно есть. А когда он уже снова делал первые шаги, случился инсульт.

Сейчас Женя проходит длительный курс реабилитации после инсульта. Фото: Юрий Обозенко/Вконтакте

«ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ МИМО»

Все эти годы мама Жени Ольга Машанова буквально таскает сына на руках. Добиться установки пандуса в доме не удалось: чиновники кивали в сторону управляющей компании, а та в свою очередь на администрацию. Но после того, как ситуацией занялась прокуратура, специалисты все же осмотрели подъезд инвалида, чтобы вновь развести руками - установить пандус технически невозможно.

Тернистые дороги из одного чиновничьего кабинета в другой привели Ольгу Машанову к главе Крыма. Сергей Аксенов поручил помочь семье, но деньги на современный электроподъемник городские власти нашли только через три года. Цена вопроса- 2,9 миллиона рублей. За возможность видеть жизнь не только из окна.

- Сейчас мы вообще никуда не выходим. Найти людей и договориться, чтобы помогли спустить коляску – целая проблема. Люди заняты, все работают, это понятно. Если будет подъемник, то сможем даже во дворе гулять. Я смогу сама спустить его на коляске. Потому что сейчас жизнь проходит мимо, мы только смотрим в окно, - рассказала «Комсомолке» Ольга Машанова.

В феврале этого года у Жени умер отец, с тех пор все заботы о сыне легли на хрупкие плечи мамы. Помощь медикаментами семье оказывает местный хоспис и Фонд Константина Хабенского. Но нередко обращаться за поддержкой приходится и к волонтерам. Не так давно благодаря Юрию Обозенко в комнате Жени установили новые стеклопакеты.

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