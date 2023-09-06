Вспоминаем про маски и антисептики: в Крыму вновь начался рост заболеваемости коронавирусом

В Минздраве Крыма призывают вспомнить о масках и респираторах Фото: Алексей БУЛАТОВ

После долгой пандемии коронавируса, которая быстро захватила весь мир, новости о страшной болезни на какое-то время притихли. Однако, по данным оперативного штаба борьбы с COVID-19, в начале сентября 2023 года число заболеваний возросло почти на 32%, а количество госпитализаций увеличилось более, чем на 13%.

Осень всегда считалась периодом вирусов, кашля и температуры. Именно поэтому в начале сентября медики заметили активное распространение болезни. Врачи признаются: всплеск заражения ковидом произошел сразу в 53 регионах. Крым, конечно же, не стал исключением.

- С начала пандемии на территории Республики Крым зарегистрировано 217872 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю зарегистрировано 41 случай, что на 5% выше, чем на предыдущей неделе, - отмечают в Роспотребнадзоре республики.

Кроме того, в Севастополе за весь период наблюдения выявили 102181 случай новой коронавирусной инфекции, а за последнюю неделю зарегистрировали 60 случаев, что на 114% выше, чем на предыдущей неделе.

БОРЬБА НАЧАЛАСЬ

В регионе вновь началась усиленная борьба против всеми забытого коронавируса. Во время регистрации новых случаев инфекцией в больнице обеспечивается полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, которые предусмотрены санитарным законодательством. По словам пресс-службы Роспотребнадзора, ситуация находится на контроле.

Как уберечься?

В Минздраве Крыма призывают вспомнить о масках и респираторах. Жителей полуострова, особенно пожилых и людей с хроническими заболеваниями, просят использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Лучше также свести к минимуму посещение общественных и многолюдных мест без острой необходимости. А также не почаще мыть руки с мылом и не забывать о простых правилах гигиены.

ПРИВИВКИ

О прививках тоже не стоит забывать. Их рекомендуется вновь сделать людям из групп риска, которые проходили вакцинацию полгода назад. В категорию граждан входят люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, туберкулезом, сахарным диабетом и ожирением. А также крымчане с первичным или вторичным иммунодефицитом, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

КСТАТИ

- На сегодня 06.09.2023 в Республике Крым зафиксировано 217 872 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,03% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Республике Крым погибло уже 5 тыс. 431 человек, летальность составляет 2.49%. Полностью вылечили от вируса 212 364 человек, восстановление составляет 97.47%, - отметили на портале «Стоп.коронавирус».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России начался рост заболеваемости коронавирусом: Кому нужно прививаться

Показатель заболеваемости коронавирусом по стране за неделю вырос на треть (подробнее)