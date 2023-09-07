Потоком воды унесло в обрыв: под Керчью после дождя обнаружили останки красноармейца

Жители села Осовины обнаружили возле обрыва человеческие останки и обратились к поисковикам. Фото: ВПО "Помним".

На неожиданную находку наткнулись жители небольшого села Осовины под Керчью. Проходя мимо обрыва недалеко от жилых домов, мужчины заметили торчащие из-под земли человеческие останки. Их вымыло после дождя, а часть потоком воды унесло в обрыв.

Помня, что в годы Великой Отечественной войны на территории населенного пункта, как и по всему Керченскому полуострову, шли жесточайшие бои, а само село было практически уничтожено, местные жители обратились к поисковикам из военно-патриотического отряда «Помним», которые не один год ведут работы на местах сражений.

- Ребята не просто сообщили нам о находке, но еще и готовы были помогать чем угодно. За это им большое спасибо, - рассказал КП-Крым командир поискового отряда Олег Трифонов.

Череп бойца поврежден. Фото: ВПО "Помним".

ПЕРЕБИТО ПЛЕЧО И ПОВРЕЖДЕНА ЛОПАТКА

Чтобы поднять останки требовалась серьезная подготовка и особая осторожность: в любой момент земля могла обвалиться. Поисковики страховали друг друга ремнями… и все получилось!

- Был поднят боец Красной армии, причем почти полностью. Отсутствует правая нога, левая – ниже колена. Перебито левое плечо и повреждена правая лопатка, череп тоже имеет повреждения, - рассказали в поисковом отряде.

Рядом с останками поисковики нашли гильзы от ППШ и винтовки Мосина, две большие и маленькие пуговицы со звездой, а также остатки кожаного ремня с металлической пряжкой и элементы противогазной сумки.

ЕСТЬ ШАНС НАЙТИ МЕДАЛЬОН

А вот смертного медальона или личных вещей, которые бы помогли установить личность красноармейца, найти не удалось. Но поисковики не теряют надежды. Сегодня они планируют снова выехать на место, чтобы обследовать обрыв. Есть шанс, что в кармане истлевших брюк бойца мог находится тот самый ЛОЗ, и его смыло потоком вместе с бедренной костью.

- Содержимое кармана могло сохраниться. Если там был медальон, то он не сгнил. Он мог оказаться в обрыве. Мы на это очень надеемся. Найти будет сложно, но мы будем стараться, - отметил Олег Трифонов.

Останки красноармейца удалось поднять почти полностью. Фото: ВПО "Помним".

Даже если личный опознавательный знак не найдут и солдат так и останется неизвестным, его перезахоронят с соблюдением всех воинских почестей.

Напомним, 5 сентября в селе Заветное Ленинского района перезахоронили останки 247 командиров и бойцов Красной армии, которые погибли в 1942-1943 годах при обороне и освобождении Керченского полуострова. Это одно из самых массовых перезахоронений в Крыму за последние годы. Из 247 военнослужащих удалось установить 57 имен. Это было сделано по запискам в солдатских медальонах и именным предметам.

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