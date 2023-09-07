Жилой комплекс «Интерстрой» в Ялте введен в эксплуатацию на год раньше при участии РНКБ

«ИнтерСтрой»

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил проектное финансирование Группе компаний «ИнтерСтрой» на сумму 1,3 млрд рублей для строительства жилого комплекса «Ялта Парк». Отметим, что ГК «ИнтерСтрой» сдала данный комплекс в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. Для ГК Интерстрой это уже шестой объект застройщика на территории Республики Крым и города Севастополя, который был введён в эксплуатацию за последние 12 месяцев.

Реализация проекта производилась согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов. Новый жилой комплекс включает в себя три 12-этажных жилых дома на 330 видовых квартир, паркинг, детские и спортивные площадки, ландшафтное озеленение и прочие объекты благоустройства.

- Группа компаний «Интерстрой» - наш давний и надежный партнер, - говорит старший вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. – Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству сотни семей смогли улучшить свои жилищные условия и совершить выгодные инвестиции в недвижимость на Южном берегу Крыма. При этом, если клиенты берут ипотечный кредит на покупку жилья в жилых комплексах, которые строятся с проектным финансированием РНКБ, то ставка снижается на 1%.

Справка КП:

ООО «Специализированный Застройщик «АВЕРС-РУ» входит в ГК «ИнтерСтрой». Группа компаний «ИнтерСтрой» работает в Крыму более 19 лет, за это время было построено и введено в эксплуатацию более 60 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

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