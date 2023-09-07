«Операторский кран упал в море»: Сергей Жигунов пожаловался на жуткий ветер в Севастополе во время съемок сериала

Во время ветра съемочная группа не смогла работать. Фото:Zhigunovochka/Tg

Сергей Жигунов, который снимает на Крымском полуострове детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка», пожаловался на сильный ветер в Севастополе. У себя в Telegram режиссер написал, что приостановил съемки из-за невыносимых условий, и ждет приезда губернатора Михаила Развожаева.

- Операторский кран упал в море в районе Графской пристани. Оператор Морозов жив. Камера утонула. Съемки временно остановлены. На месте происшествия работают водолазы. Ждем приезда губернатора Развозжаева, - то ли в шутку, то ли всерьез написал продюсер.

Съемочный кран, как уверяет Сергей Жигунов, не выдержал ветра и рухнул в море. Фото: ZhigunovSergey/Tg

До этого Сергей Жигунов отмечал беспощадность крымского солнца. Из-за жары на съемочной площадке даже расплавился реквизит, пришлось искать новые пушечные ядра.

При этом ранее в интервью «Комсомолке» актер, режиссер и продюсер отмечал, что привык к жаре и комфортно ее переносит, поскольку родился и вырос в Ростове.

Жигунов часто делится с поклонниками кадрами со съемочной площадки. Этим летом его продюсерский центр был единственным, кто снимал кино в Крыму. Работу на полуострове киношники завершат уже в сентябре, после чего процесс переместится в Москву. А уже весной будущего года, как предполагается, картина выйдет в прокат. Интерес к киноленте, по словам Сергея Жигунова, проявил и Первый канал.

Кадр из фильма "Три друга, клад и матрос Кошка", который выйдет на экраны весной 2024 года. Фото: Zhigunovochka/Tg

Напомним, главные герои фильма - три друга с характерами гардемаринов – Пашка, Макс и Тим. По сценарию они учатся в Севастопольском Нахимовском училище, а параллельно ищут клад, который был спрятан во время Крымской войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Привык к жаре»: Сергей Жигунов рассказал о съемках в Крыму, непростом кастинге и домашней тушенке

Через детский кастинг для съемок в новом фильме Сергея Жигунова в Крыму прошли полтысячи детей (подробнее)

«Солнце беспощадное»: на съемках сериала Сергея Жигунова в Крыму расплавились пушечные ядра

Солнце расплавило реквизит на съемках сериала Сергея Жигунова в Крыму (подробнее)