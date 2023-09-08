Числа могут быть опасны: нумеролог объяснила, почему крымчанам не стоит уповать на «счастливые» банкноты

"Счастливая" пятитысячная банкнота с пятью тройками в серийном номере на Авито стоит 35 тысяч рублей. Фото: avito.ru

Банкноты с одинаковыми или повторяющимися цифрами в серийном номере, как известно, особо ценятся у коллекционеров. Считается, что купюра с «красивым» номером непременно принесет удачу или удвоит бюджет. На онлайн-площадках нередко можно встретить объявления о продаже таких банкнот, причем стоят они гораздо дороже номинала.

Так, один из симферопольских бонистов (так называют собирателей банкнот) продает коллекционную пятитысячную купюру, в серийном номере которой сразу три тройки подряд. Банкноту продавец называет счастливой, при этом поделиться удачей он готов за 35 тысяч рублей.

- Продам коллекционную счастливую купюру 5000 рублей с номером З Л 5333335 (первая цифра 5 затем пять цифр 3 и потом еще цифра 5). Большая редкость, - отмечает автор объявления на бесплатном сайте продаж.

С еще одной «счастливой» купюрой с красивым номером К Б 5555955 продавец готов распрощаться за 25 тысяч рублей, то есть по цене в пять раз превышающей ее номинальную стоимость.

- Есть еще купюры с красивыми номерами по 10 тысяч рублей за штуку и наборы купюр от 0 до 9 с повторяющимися цифрами в номере по 7 тысяч рублей за штуку,- отмечает коллекционер.

Коллекционная банкнота с "пятерками" и одной "девяткой" в номере. Фото: avito.ru

«ОТ СЧАСТЛИВОГО ЧИСЛА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ УДАР»

Не спешить свято верить в магическую силу пяти «троек» или четырех «пятерок» призывает крымский нумеролог Ксения Тисаль. По ее словам, одни и те же цифры не могут приносить удачу всем подряд. И если у кого-то в кармане действительно прибавится, то кому-то такая последовательность на банкноте сделает только хуже.

- Все относительно. Например, «восемь» или «пять» может быть вашим кармическим числом. Это значит, что остальным людям такие цифры приносят удачу, а в вашем случае нет…И от такого счастливого для всех числа вполне можно получить удар. Поэтому некоторым людям просто категорически нельзя подходить к той или иной цифре,- сказала КП-Крым нумеролог.

По древнему китайскому учению, самым денежным числом считается восьмерка. И чем больше восьмерок в серийном номере банкноты (но не менее трех), тем сильнее она притягивает энергию Вселенной и соответственно делает счастливее ее обладателя.

- Однако, в целом, я не вижу, чтобы для всех это число работало одинаково. Я не придерживаюсь концепции, что всем будет хорошо,- отметила Ксения Тисаль.

КСТАТИ:

«Девятка» в нумерологии считается числом порядка и нерушимых жизненных принципов, «восьмерка» - процветание, богатство и успех, а «семерка» - мудрость и философское отношение к жизни. Гуманизмом и состраданием сильна «шестерка», а духовность, наставничество и высший разум обозначает «пятерка». «Четверка»- стабильность и уверенность в будущем, «тройка» - знак человека, умеющего выстраивать стратегические цели и создавать свое детище. «Двойки» обеспечивают состояние покоя, «единица»- символ лидерства, а «ноль» - энергия и сила, которая может быть не только созидательной, но и разрушающей.

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