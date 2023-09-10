Минобороны РФ: у побережья Крыма уничтожены восемь беспилотников и три десантных катера ВСУ

Силы ПВО уничтожили над Крымом восемь украинских БПЛА Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство обороны сообщило об очередной попытке Украины атаковать Крым. По данным ведомства, ночью 10 сентября у побережья полуострова силы ПВО уничтожили восемь беспилотников самолетного типа, которые были нацелены на объекты на территории Российской Федерации.

- Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым,- сообщили в Минобороны.

Кроме того, ВСУ попытались отправить десант в Крым. Три военных катера американского производства морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря. Они двигались со стороны острова Змеиный.

- Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья, - сообщили в Минобороны.

Напомним, в субботу 9 сентября на северо-западе Крыма был сбит украинский беспилотник. После чего силы ПВО уничтожили над полуостровом еще два БПЛА. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

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