Минобороны РФ: у побережья Крыма уничтожены восемь беспилотников и три десантных катера ВСУ

Силы ПВО уничтожили над Крымом восемь украинских БПЛА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Министерство обороны сообщило об очередной попытке Украины атаковать Крым. По данным ведомства, ночью 10 сентября у побережья полуострова силы ПВО уничтожили восемь беспилотников самолетного типа, которые были нацелены на объекты на территории Российской Федерации.
- Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым,- сообщили в Минобороны.
Кроме того, ВСУ попытались отправить десант в Крым. Три военных катера американского производства морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря. Они двигались со стороны острова Змеиный.
- Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья, - сообщили в Минобороны.
Напомним, в субботу 9 сентября на северо-западе Крыма был сбит украинский беспилотник. После чего силы ПВО уничтожили над полуостровом еще два БПЛА. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов
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