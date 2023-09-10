«Выкормили из шприца, чтобы хладнокровно убить»: в Керчи семейная пара жестоко расправилась с ручной куницей

В Керчи ручную куницу броосили умирать у дверей приюта для бродячих животных. Фото: kunitsa_every_day

Шокирующая история произошла на днях у дверей частного приюта «Восточный Крым» в Керчи. К ручке дверей приюта немолодой мужчина привязал ручного самца куницы и оставил умирать на пороге.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к приюту подъехала легковушка. Рядом с водителем, который вышел из машины, чтобы позвонить в дверь, сидела женщина. На руках у нее был хищный пушной зверек на поводке. Позвонив в звонок и убедившись, что никто не открывает (в это время сотрудники приюта были на выезде), мужчина взял животное, и, привязав к ручке двери, написал записку с просьбой отдать малыша в добрые руки. После чего сел в машину и уехал.

- Куница «Каменная». Возраст четыре месяца. Зовут Толя – из-за шерстки на груди в виде буквы «Т». Ручной, выкармливал сам из шприца. Звонил, никто не вышел. Отдайте хорошим людям, желательно в частный дом. Ест рыбу мойву мороженную (размораживать не надо, просто отделить по одной), и корм для кошек тоже кушает, - говорилось в записке.

Мужчина оставил записку. Фото: Частный приют "Восточный Крым".

К тому моменту, когда вернулись сотрудники приюта, от Толи остался только поводок, на который его привязали, и сама записка. Вероятнее всего, куницу растерзали собаки.

- Судьба Толика в настоящее время неизвестна, и скорее всего его уже нет в живых. А если и есть где-то под кустом в поле, то ему недолго осталось. Замороженную мойву он там точно не найдёт… Выкормить из шприца и вот так хладнокровно убить…, - отметили шокированные происшедшим сотрудники приюта.

Волонтеры негодуют: на вывеске приюта указаны сразу три номера телефона, по которым можно связаться с сотрудниками. Но семейная пара ограничилась лишь звонком в запертую дверь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не могла есть и сторонилась людей: в Крыму спасли кошку с банкой на голове

Жители Керчи спасли кошку со стеклянной банкой на голове (подробнее)

У собаки, из желудка которой достали четыре мешка костей, остановилось сердце

Умиравшую дворнягу с забитым костями желудком не смогли спасли в Керчи (подробнее)