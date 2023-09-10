«Хорошо снимать в Гурзуфе»: Сергей Жигунов пришел на работу в тапочках и снял в эпизоде свою собачку

Сергей Жигунов снимает в Крыму подростковый сериал. Фото: ZhigunovSergey

В Крыму и Севастополе продолжается работа над новым подростковым сериалом «Три друга, клад и матрос Кошка». Над лентой, напомним, трудится команда продюсерского центра Сергея Жигунова. В этом сезоне «гардемарин» единственный, кто снимает кино в Крыму.

Актер и режиссер все лето радовал поклонников подробностями со съемочной площадки. Рассказывал о невыносимой жаре в Севастополе, от которой плавился инвентарь, и о жутком ветре, из-за которого съемочный кран упал в море вместе с камерой.

На этот раз Сергей Жигунов похвастался, что пришел на работу в домашних тапочках, а обратно шел всего минуту. Съемки сериала, по его словам, переместились в Гурзуф, где находится крымская дача режиссера.

- Хорошо снимать в Гурзуфе. Пришёл на площадку в тапочках, со своим инжиром и оливками, - написал режиссер у себя в Telegram.

Режиссер пришел на работу в домашних тапочках. Фото: ZhigunovSergey

Супруга Сергея Жигунова тем временем поведала, что в одной из сцен, где «дедушка-божий одуванчик держит на руках маленькую собачку», снялась болонка четы Жигуновых по кличке Стеша.

- С утра она искупалась, расчесалась и вышла на съемочную площадку. Степа (второй песик Жигуновых- прим. Ред) тоже пришел, был дублером на случай, если Стеша начнет вертеться и вырываться. Но она вела себя отлично все три дубля, - написала Виктория Жигунова у себя в Telegram.

В одной из сцен снялась любимица четы Жигуновых - болонка Стеша. Скриншот из видео из Tg-канала Виктории Жигуновой.

Напомним, фильм, который Сергей Жигунов снимает в Крыму, выйдет на экраны весной будущего года. Его главные герои - три друга с характерами гардемаринов, которые учатся в Нахимовском училище и ищут клад времен Крымской войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Операторский кран упал в море»: Сергей Жигунов пожаловался на жуткий ветер в Севастополе во время съемок сериала

Сильный ветер в Севастополе сорвал съемки сериала Сергея Жигунова (подробнее)

«Привык к жаре»: Сергей Жигунов рассказал о съемках в Крыму, непростом кастинге и домашней тушенке

Через детский кастинг для съемок в новом фильме Сергея Жигунова в Крыму прошли полтысячи детей (подробнее)