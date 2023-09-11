Серьги из пуль и ваза из танковой гильзы: бойцы СВО удивляют крымских волонтеров необычными сувенирами

Не каждый мастер готов работать с таким необычным материалом. Фото: Валерия Пеnрусевич/Telegram

Бойцы в зоне СВО – не просто артиллеристы, штурмовики, гранатометчики. Это мастера на все руки, ведь на передовой нужно и оружием управлять, и дроны ремонтировать, да и бани солдатские строить. Несмотря на сложные будни, военные находят время и на творчество. Крымский волонтер, учредитель благотворительного фонда «Добро мира - волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич рассказала о необычных сувенирах, которые бойцы делают из использованных боеприпасов.

- Каждый приезд на полигон встречаю бойцов, которые охотятся на очередные гильзы по приказу командиров. Из них делают декоративные украшения, рюмки, нарды, подстаканники, брелки, ручки и многое другое. Эксклюзивные аксессуары, которые можно встретить у командиров, - рассказала Валерия Петрусевич.

В качестве благодарности за помощь и поддержку, и как подарок ко Дню рождения, лично для Валерии Петрусевич артиллеристы с передовой изготовили огромную вазу из танковой гильзы. Отполировали до блеска и сделали именную гравировку.

- Она с половину меня, - улыбается волонтер.

Ваза из танковой гильзы. Фото: Валерия Петрусевич

Именное украшение ждало Валерию и от штурмовиков с Запорожского направления. Удивительный подарок- серьги из трассирующих пуль - по словам волонтера, были придуманы и созданы человеком, максимально далёким от творчества.

- Трассирующие пули 5,45 выточены и обработаны самостоятельно далеко не с первого раза и доработаны на заказ. Но в процессе было столько свидетелей, советчиков и помощников, что работа фактически вышла коллективная, целого отряда – рассказала Петрусевич.

Самым сложным для бойца, по словам волонтера, было найти ювелира, который согласился бы работать с таким неожиданным материалом. Мастера боялись брать в руки боеприпасы, но одного из них все-таки удалось убедить. Под тщательным контролем автора на пуле появились серебряные детали, камни и застежки.

У подарка более глубокий смысл, чем просто украшение, отмечает Валерия Петрусевич. Поражающие элементы трассирующих пуль начинают светиться в полёте, создавая ясно видимый след для стрелка, предназначенный для корректировки огня и указания цели. Такими своеобразными трассерами для бойцов на передовой являются и волонтеры…

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