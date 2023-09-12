«В следующий раз пролетит в 2300 году»: уникальная комета приближается к Земле и уже попала в объективы камер в Крыму

Яркую комету сфотографировал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Фото КрАО

Астрономы всего мира продолжают следить за новой кометой, которую буквально три недели назад впервые обнаружил на предрассветном небе японский астроном-любитель Хидео Нишимура. В созвездии Близнецы он увидел слабый туманный объект, который никто не замечал раньше. Оказалось, что это комета, которая оставляет за собой тонкий хвост зеленого цвета. Причем с каждой ночью с приближением к Солнцу ее газовый хвост начинает расти, и она становится ярче. 15 августа открытие официально подтвердили в Центре малых планет и дали комете название C/2023 P1 (Нишимура).

- Она находится на утренней стороне от Солнца и очень близко к нему. Это значит, что ее очень трудно было обнаружить большими телескопами и классическими методами. Поэтому ее и открыл любитель астрономии при помощи небольшого объектива и фотоаппарата, - рассказал КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Видна комета только на фоне утренней зари. Уже минувшей ночью астрономы наблюдали ее и в Крыму, причем без особых технических приспособлений.

Днем ранее комета была менее яркой. Фото: Сергей Назаров

- Я сегодня утром наблюдал ее в бинокль и даже сфотографировал, - рассказал Сергей Назаров.

Ученые выяснили, что период обращения кометы порядка 340-350 лет. В последний раз ее могли видеть в 16-17 веке.

Сейчас комета Нишимура плавно подходит к Солнцу, а уже 17-18 числа плавно выйдет на его вечернюю сторону, где ее можно будет наблюдать еще неделю. Ее следующее появление на небосводе может быть не раньше 2300 года.

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