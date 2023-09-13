Минобороны: поврежденные в результате атаки ВСУ корабли ЧФ будут полностью восстановлены

В Севастополе восстановят поврежденные после атаки ВСУ корабли. Фото: Иван МАКЕЕВ

Корабли Черноморского флота, поврежденные в результате ночной атаки ВСУ в Севастополе, восстановят. Об этом сообщает Министерство обороны России. Напомним, в ночь на 13 сентября Украина выпустила 10 ракет по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе. Кроме того, три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем. В результате судна, находящиеся на ремонте, получили повреждения.

- Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов, - говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, все атаковавшие Севастополь украинские катера были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков», семь крылатых ракет сбили системы ПВО.

Пожар на Севморзаводе произошел в ночь на 13 сентября после ракетной атаки со стороны Украины. Фото: Михаил Развожаев/Telegram

В то же время в результате попадания по Севморзаводу на предприятии возник пожар. Он был оперативно потушен сотрудниками МЧС. По информации губернатора Михаила Развожаева, аварийно-спасательные и поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

Всего, как сообщил ранее Развожаев, в результате попадания ракет пострадали 24 человека, состояние четверых средней степени тяжести.

На данный момент также зафиксированы повреждения 60 окон в семи многоквартирных домах и одном частном. Также повреждены несколько крыш.

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