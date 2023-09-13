За 8 месяцев в банке РНКБ объем выдач автокредитов вырос в 2 раза

Автокредиты становятся все более востребованными - они позволяют приобрести машину и ездить на ней уже сейчас, а платежи по кредиту выплачивать на максимально комфортных условиях. Крупнейший крымский банк РНКБ, который входит Группу ВТБ, выдал с начала 2023 года около 1500 автокредитов на общую сумму более двух миллиардов рублей. Оба показателя вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 25% от общего количества выданных автокредитов оформлены банком в рамках государственной программы льготного автокредитования. Средний чек автокредита в РНКБ составляет 1,4 млн рублей, при этом в 2022 году он составлял 1,29 млн рублей.

Помимо стандартных автокредитов, банк предлагает клиентам новую программу «Автокредит наличными», которая позволяет приобрести авто с пробегом или без, у физлица или в любом автосалоне, на интернет-площадке или аукционе на территории России. Первоначальный взнос не требуется. При этом процесс получения кредита максимально упрощен и экономит время как покупателям, так и продавцам.

В банке также напомнили, что именно эта программа банка РНКБ заняла 1 место среди всех российских банков в рамках рейтинга наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, подготовленного Аналитическим центром Банки.ру.

Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита на приобретение автомобиля можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7»". Автокредит наличными также можно получить онлайн в мобильном приложении банка.

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