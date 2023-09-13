Температура опустилась до -3: на Ай-Петри зафиксировали первые заморозки

На Ай-Петри температура опустилась до минус трех. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые осенние заморозки зафиксировали в горах Крыма. На Ай- Петри ночная температура минувшей ночью опустилась ниже нуля градусов. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым». Туристов, отправляющихся в горы, попросили учитывать перепады температуры.

- Тепло одевайтесь и берите с собой дополнительные теплые вещи. На горе уже была зафиксирована минусовая температура - три градуса ниже ноля, - сообщили в дирекции заповедников.

Там рассказали КП- Крым, что -3 показал термометр, установленный в домике инспектора, расположенный на горе. Да и трава покрылась характерной изморозью. Причем в прошлом году первые заморозки на Ай- Петри отмечали даже раньше, так что это еще не рекорд.

- В 2022-м температура воздуха на Ай-Петри опустилась ниже нуля в ночь с 8 на 9 сентября, - рассказали в ФГБУ «Заповедный Крым».

В то же время в Крымском гидрометцентре КП-Крым сообщили, что их приборы минусовых отметок на Ай- Петри не зафиксировали. По данным синоптиков, в целом в Крыму сохраняется теплая, почти летняя погода. До конца недели столбики будут показывать до +27 градусов.

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