Крупнейший крымский банк предоставил финансирование «АйСи Логистик» объемом 2,27 млрд рублей

Логистическая компания «АйСи Логистик» получила кредит в крупнейшем крымском банке РНКБ, входящем в Группу ВТБ. Средства пойдут на покупку автотранспорта для строящегося крупного логистического центра на полуострове.

Финансирование было предоставлено на срок до 60 месяцев по программе льготного кредитования (ПП РФ №2221 от 07.12.2021г.) для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму. Так, кредитные средства будут использованы для развития автопарка компании, в том числе и для приобретения нового грузового автотранспорта и автобусов. Это поможет усовершенствовать транспортную логистику и снизить среднюю стоимость перевозок при полном комплексе услуг.

- Воспользоваться льготным кредитом на комфортных условиях могут резиденты СЭЗ, которые работают в приоритетных для Республики Крым и города Севастополя направлениях, - говорит старший вице-президент- директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. - Обеспечение инвестиций в экономику полуострова является одной из важнейших задач для банка, и у нас есть все необходимые ресурсы для плодотворной работы с участниками СЭЗ.

В банке также напомнили, что РНКБ является уполномоченным банком для реализации программы льготного кредитования инвестпроектов участников СЭЗ на территориях Республики Крым и Севастополя.

Чтобы стать участником в программе, заемщик должен являться российским юридическим лицом или ИП, осуществляющим реализацию инвестпроекта и получившим статус участника СЭЗ в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 377-ФЗ от 29 ноября 2014 года. Также ему необходимо иметь действующий договор с Высшим исполнительным органом госвласти Республики Крым или Севастополя об условиях деятельности в СЭЗ.

СПРАВКА «КП»

АО «АйСи Логистик» входит в состав инвестиционного мультихолдинга IC Group, созданного предпринимателем Павлом Кузнецовым для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. В портфеле холдинга проекты в сфере связи, логистики, строительства, ИТ, туризма.

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