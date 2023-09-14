«Вес истории»: 30 тонн артефактов древнего храма Зевса Генарха перевезли в Керченский лапидарий

Элементы храма Зевса Генарха отныне будут храниться в керченском лапидарии. Фото: Артезианская археологическая экспедиция

Более 30 тонн архитектурных деталей Храма Зевса Генарха, обнаруженного археологами в Ленинском районе Крыма, перевезли в Керченский лапидарий. Среди артефактов – обломки мраморных плит и статуи Зевса, известняковые крышки от ям, винодельческие давильни, различные монументальные находки, и, конечно же, «звезда» этого сезона - посвятительная надпись боспорского царя Фарнака II, вернее тех фрагментов, которые от нее остались.

- С каждой деталью приходилось мучаться по отдельности. Полеты, доски, щиты, лаги, мягкие обвязки… Это было очень и очень трудно. Мы теперь сами немножко строители храмов, чуть-чуть. Тонны каменных ордерных элементов – не шутка. Вес истории! Абсолютно все монументальные находки ААЭ уехали из Артезиана в Керчь, - отметили сотрудники экспедиции у себя на страничке в соцсети.

Чтобы вывезти многотонные конструкции в Керчь, археологам понадобилась тяжелая техника. Фото: ААЭ.

В этом сезоне на раскопках городища Артезиан были сделаны сразу несколько сенсационных находок. Сначала археологи обнаружили фрагмент древней плиты с надписью в честь боспорского царя Фарнака II, который был сыном Митридата VI Евпатора, а позже - голову античной статуи из белого мрамора, которая принадлежит изваянию Фарнака II, представленного в образе бога Зевса. Оставшиеся элементы надписи и статуи археологам еще предстоит найти. На месте, где были обнаружены артефакты, по предположениям археологов, стоял храм Зевса Генарха.

Голова статуи Зевса- Фарнака из белого мрамора. Фото: ААЭ.

- Спасибо всем сотрудникам Артезианской археологической экспедиции, которые участвовали в раскопках всего этого великолепного архитектурного ансамбля! Второго такого нет! Теперь эта находка потребует реставрации, реконструкции и экспонации, – отметили археологи.

Посвятительная надпись в честь боспорского царя Фарнака II. Фото: ААЭ.

Такие находки в городище Артезиан, по словам экспертов, свидетельствуют о высоком статусе поселения. Здесь размещались не только царская резиденция, но и важный культовый центр, возможно, связанный с почитанием обожествленного боспорского правителя.

Артезиан был важным культовым центром боспорского царства. Фото: ААЭ.

В лапидарии, куда перевезли элементы древнего храма, ранее не исключили, что откроют отдельную площадку, посвященную артезианским древностям.

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