Людям бояться нечего: ученые нашли «креветку-убийцу» в крымской реке

Экспедиция длилась около трех месяцев. Фото: ФИЦ ИнБЮМ

В главной реке Симферополя - Салгир - крымские ученые нашли необычный вид животного - креветку-убийцу. Странный улов удивил исследователей, ведь хищный Dikerogammarus villosus изменяет экологию мест обитания, в которые он вторгается, и может даже привести к вымиранию некоторых особей.

Как рассказали в пресс-службе Института южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, ученые вуза и Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии Херсона, еще в мае решили совместно провести исследование состояния водной фауны, изучить состав и экологические характеристики экосистемы Салгира.

1500 КИЛОМЕТРОВ И 7 ЭКСПЕДИЦИЙ

Работы начались в мае, а завершились в сентябре. За это время ученые обошли около полутора тысяч километров сразу в нескольких районах Крыма - Симферопольском, Нижнегорском, Красногвардейском и Белогорском. 13 специалистов из области радиобиологи, гидробиологи, ихтиологи и химики за три месяца провели около семи экспедиций.

Ученые провели 7 экспедиций. Фото: ФИЦ ИнБЮМ

- Эта работа является продолжением и дополнением к многолетним исследованиям, проводимым для экосистемы внутренних водоемов Крымского полуострова. Это особенно актуально в связи с усиливающимся антропогенным воздействием на малые реки Крыма – расчисткой русел и интенсивным водозабором после прекращения подачи воды в Северо-Крымский канал, - рассказал КП-Крым научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ Евгения Карпова.

18 ВИДОВ РЫБ

Так, в Салгире и ее притоке - в реке Биюк-Карасу - ученые зафиксировали около 18 видов рыб. При этом им так и не удалось найти популяцию «аборигенов». По словам исследователей, когда-то популярные гольян, крымский усач и голец находятся в угнетенном состоянии, так как их не удалось обнаружить в типичных для них местах.

- Мы обнаружили, в том числе, и новые локалитеты таких «краснокнижных» видов, как Heptagenia samochai (поденка), Calopteryx splendens taurica (красотка крымская), Onychogomphus forcipatus (когтедедка) и Unio crassus (перловица), а также установили, как меняется численность и состав видов бентоса в результате проведения мероприятий в рамках проекта по сохранению уникальных водных объектов, - поделился научный сотрудник НИЦ ПСГ Григорий Прокопов.

ЧЕМ ОПАСЕН ХИЩНИК

Также во время экспедиций специалисты двух научных учреждений отобрали пробы макрозообентоса - организмов фауны длиной более 2-3 мм. Так, были выявлены участки рек, где преобладают инвазивные виды, такие как Dikerogammarus villosus - креветка-убийца из семейства Гаммарусовых. По словам ученых, это агрессивный вид, который составляет активную конкуренцию другим видам, обитающим на дне.

В Салгире и ее притоке - в реке Биюк-Карасу - ученые зафиксировали около 18 видов рыб. Фото: ФИЦ ИнБЮМ

Креветка-убийца может быть всего три миллиметра длиной, но в благоприятных условиях она вырастает до 30. Это делает ее намного больше, чем местные пресноводные креветки. Свое прозвище ракообразные получили за хороший аппетит, так как они часто убивает свою добычу и оставляет ее недоеденной.

Несмотря на страшное название, креветки-убийцы не угрожают людям, но могут нанести большой ущерб окружающей среде. Они могут изменить пищевую цепь и всю экосистему в водоеме, усилив конкуренцию за пищу. Однако ученые уже начали искать пути решения проблемы.

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