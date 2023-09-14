«Выходят клянчить еду»: лисицы, прикормленные туристами, гибнут под колесами автомобилей в Крыму

Лисицы выходят на дорогу в надежде полакомиться вкусняшкой. Фото: Дмитрий Журавлев.

В Крыму фиксируют случаи гибели диких лисиц под колесами автомобилей. Плутовки выходят на дорогу в надежде полакомиться вкусняшкой из рук туристов. Нередко водители останавливаются - фотографируют животных и щедро угощают. Привыкшие к угощениям и не чувствуя опасности, лисицы подбегают к машинам прямо посреди дороги, часто в итоге попадая под колеса авто.

- Ближе к Судаку тушка сбитой лисы тому подтверждение. Если днем ее легко заметить, то ночью в свете фар неожиданно выпрыгнувшее животное увидеть сложнее, особенно если быстро ехать, - отмечает у себя на страничке в социальной сети фотограф из Керчи Дмитрий Журавлев.

Нередко животные гибнут под колеами авто. Фото: Дмитрий Журавлев

Мужчина увлекается фотоохотой - в объектив его фотокамеры попадают птицы, животные и насекомые в природных условиях. Буквально на днях ему удалось заснять одну из диких лисиц на «серпантине», ведущем из Солнечной долины в сторону Коктебеля.

- Людей не боятся, здоровые, прикормленные, как и те, которые живут на Алчаке и в Новом свете, - рассказывает Дмитрий.

В дирекции крымских заповедников КП-Крым рассказали, что знают о ситуации. Наиболее проблемными являются участки дорог в Новом Свете, Судаке и Коктебеле. Немало желающих покормить диких животных и в Ялтинском горно-лесном заповеднике, где плутовки специально выходят на маршруты, чтобы выпросить обед у туристов.

Прикормленные туристами, лисички не боятся людей. Фото: Дмитрий Журавлев.

- Все эти действия мы стараемся пресекать, общаться с туроператорами, гидами. Если на месте находится инспектор, он всегда предупреждает туристов, что фотографировать можно, а кормить нельзя. Животные должны понимать, что пищи им здесь не будет. Потому что в итоге они будут спускаться все ниже и ниже, особенно в голодные зимы или во время снежного покрова. Тогда это будет действительно проблемой. В целом же сейчас таких случаев гораздо меньше, чем в предыдущие годы,- рассказали в ФГБУ «Заповедный Крым».

За дикими лисицами в Крыму следят ветеринары. Ежегодно раз в сезон они раскладывают в лесу вакцины от бешенства. Поэтому в последнее время случаи заболевания среди рыжих плутовок в Крыму значительно сократились.

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