Пугается выстрелов, но не подает виду: в сериале Сергея Жигунова в Крыму снимается мальчик из Донецка

11-летний Сергей из Марьинки в сцене с гитлеровцами в 1943 году. Фото: Zhigunovochka

В Крыму заканчиваются съемки приключенческого детского фильма «Три друга, клад и матрос Кошка». Его снимает продюсерский центр Сергея Жигунова. Фильм рассказывает о трех друзьях, которые учатся в Нахимовском училище, путешествуют во времени и ищут клад времен Крымской войны.

- Надо закончить картину, осталось немного доснять… Съемки идут во всю. Муж сегодня и продюсер, и артист, - написала у себя в Telegram супруга режиссера Виктория Жигунова.

В этом сезоне продюсерский центр Сергея Жигунова единственный, кто снимает кино в Крыму. Фото: Zhigunovochka

Виктория часто делится с подписчиками кадрами со съемочной площадки. В этот раз она опубликовала фото с участием того самого 11-летнего Сергея Сергеевича из Донецкой области, которого опекает и которому вместе с супругом этой весной подарила смартфон. Подросток вместе с мамой и бабушкой живут в Ялте, их дом в родной Марьинке полностью разрушен в результате боевых действий, а отец погиб. Этим летом мальчик прошел пробы в новый фильм Сергея Жигунова и играет героя молодого героя Сергея Никоненко в годы Великой Отечественной войны. Парень при этом делает уверенные шаги не только в кинокарьере, отметила супруга режиссера.

- Он сам решил поступить в Нахимовское, готовился серьезно к экзаменам и поступил! Сегодня у него увольнительная и съемки. Ну молодец же! - рассказала Виктория.

Одной из локаций съемок в Севастополе стал парк живой истории "Федюхины высоты". Фото: Zhigunovochka

Несмотря на то, что подросток пугается звуков взрывов и стрельбы (они напоминают ему о Марьинке), он не подает виду на съемочной площадке, хотя участвует именно в военных сценах.

- У нас сцены есть, где стреляют и там Сергей Сергеевич. Маме сказал, мол, не волнуйся, все как дома будет, - рассказала Виктория Жигунова.

Локациями для съемок стали знаковые места Севастополя - Парк живой истории «Федюхины высоты», Михайловская батарея, Херсонес и Графская пристань, а также живописные места в Ялте и Гурзуфе. Планируется, что лента выйдет на экраны весной будущего года.

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