«Как же я буду теперь без моря»: Алена Свиридова «вылезла» из купальника и вернулась из Керчи в Москву

Алена Свиридова и ее 85-летняя мама в Керчи. Фото: Alenasviridova

Алена Свиридова, которая провела в Крыму больше трех месяцев, вернулась домой в Москву. Своим подписчикам певица сообщила, что ее керченские каникулы закончились, и она поездом отправилась сначала в Сочи, а потом в столицу.

- Теперь у меня другая жизнь. Придется вылезать из купальника и вьетнамок, одеться наконец. Буду изображать диву. Тоже весело, - рассказала певица.

Артистка отметила, что ее снова ждет насыщенная творческая жизнь, при этом ей сложно будет отвыкнуть от моря и ежедневых заплывов.

- Как же я буду теперь без моря? Вот я проснусь в Москве и не поплыву? Что я буду делать в квартире? Вспомнила бассейн «Чайка». Нееет!! Тут я свободна как рыба, а там таких рыб на каждый метр будет кишмя кишеть, - написала у себя на страничке Свиридова.

Керченские каникулы певицы длились с июня. Фото: скриншот из видео/Alenasviridova

В начале сентября, когда жара в Крыму закончилась, но море еще оставалось теплым, певица, надев ласты, плыла среди медуз и махала вслед чайкам, лежала на досках старенького причала, «укладывая на место косточки», и ела с пивом пойманные соседом креветки, которые керчане издавна называют рачками.

- Это черноморские креветки под названием рачки. Мы их наловили специальной сеткой. Нужно ходить по дну и скрести траву. Это делал мой сосед Игорь. Затем отвалил мне самых крупных, за что ему большое спасибо. Такие вот у нас простые, но очень сильные радости,- призналась певица.

"Рыбный" букет от главы администрации Керчи. Фото: скриншот из видео/Alenasviridova

Этим летом Алена Свиридова дала концерт в родной Керчи. В зале местного ДК «Корабелл» было много друзей, одноклассников и знакомых артистки, а также ее 85 -летняя мама Вера Васильевна. Именно поэтому концерт Свиридовой, как она сама отмечала, получился поистине домашним. Само выступление артистка посвятила своему Дню Рождения. Кстати, в зале присутствовал и глава администрации Керчи. Спустя несколько дней Алена Свиридова выложила видео со Святославом Брусаковым, который пришел поздравить ее с «рыбным» букетом.

Напомним, Свиридова проводит в Керчи каждое лето. Здесь она родилась и здесь дом ее бабушки.

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