Клиенты банка РНКБ с начала года получили больше 25 миллиардов рублей по ипотечным кредитам

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В Крыму растет спрос на ипотечное кредитование. Зачастую ипотека – единственный способ приобрести жилье.

В банке РНКБ, который входит в группу ВТБ, отмечают, что с начала текущего года было выдано больше 6 тысяч кредитов на покупку жилья на сумму больше 25 миллиардов рублей. Так, объем ипотечных кредитов увеличился на 82% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Кроме того, этот результат на 15% выше, чем с января по сентябрь 2021 года. В РНКБ также добавили, что портфель ипотечных кредитов в целом превысил 80 миллиардов рублей.

Клиенты банка также активно пользовались государственными ипотечными программами, которые позволяют оформить кредит по сниженной процентной ставке. В РНКБ с начала года было выдано больше 6 миллиардов рублей по ипотечным госпрограммам. Около 50% от объема всех льготных кредитов – по программе «Семейная ипотека». Напомним, что по этой госпрограмме ставка стартует от 6%, но можно снизить ее и до 5%, если купить квартиру в доме, который строится при проектном финансировании РНКБ. Максимальная сумма кредита, на которую могут рассчитывать покупатели жилья – 6 миллионов, а для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области этот лимит расширен до 12 миллионов. «Семейная ипотека» подойдет родителям двух и более детей в возрасте до 18-ти лет, или ребенка-инвалида, рожденного не позже 31 декабря 2023 года. Также под условия этой госпрограммы попадают семьи с детьми, которые родились с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023-го. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

В РНКБ также можно оформить льготный кредит на покупку жилья и по другим госпрограммам, которые предполагают сниженную процентную ставку: «Ипотека с господдержкой» (от 7%), «Сельская ипотека» (от 3%), «IT-ипотека» (от 4%). Если покупать квартиры в жилищных комплексах, которые строятся с участием проектного финансирования РНКБ, то ставку можно еще снизить на 1%. Клиент может подать заявку на получение ипотечного кредита, находясь дома. Без визита в операционный офис это можно сделать на сайте банка или в мобильном приложении.

- Благодаря мерам государственной поддержки строительства и ипотечного кредитования объемы выдач ипотечных кредитов увеличиваются, при этом спрос на приобретение нового жилья сохраняется на стабильно высоком уровне, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Интересно, что в 2023 году более 25% от всех ипотечных кредитов на крымскую недвижимость оформляют жители других регионов. Мы предоставили для них возможность дистанционного оформления ипотеки, причем этот процесс не требует визита ни в банковский офис, ни на полуостров.

КСТАТИ

С начала 2023 года Группа ВТБ (ВТБ, «Открытие» и РНКБ) выдала более 1 триллиона рублей по ипотечным кредитам. Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 20% - рекордного 2021 года.

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