Афера на 150 миллионов: в Крыму за хитрую сделку мошенников из Украины судят сотрудницу Госкомрегистра

Уголовное дело касается двух гектаров земли в курортном поселке Симеиз Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Верховный Суд Крыма начал очередное рассмотрение апелляционной жалобы на уже третий по счету приговор в отношении регистратора ялтинского управления Госкомрегистра Виктории Ровенской. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при регистрации сделки с землей в 2018 году. Будучи сотрудником Госкомрегистра, Ровенская зарегистрировала поданные через МФЦ документы, касающиеся прав на земельный участок в Симеизе площадью 2 гектара, и сделку купли-продажи, которая позже была признана незаконной.

ХИТРАЯ СХЕМА

По информации адвоката обвиняемой Рифата Яхина, земля, согласно документам, принадлежала украинскому юридическому лицу, от имени которого и была осуществлена сделка. Некий гражданин Украины, якобы уполномоченный собственником, зарегистрировал фирму в симферопольской налоговой в качестве нерезидента РФ и продал участок вместе с нежилыми строениями местному ИП за 150 миллионов рублей.

Мошенническая схема вскрылась через год, когда в суд - сначала на Украине, а затем и в Крыму, обратился настоящий собственник земли. Оказалось, что передачи прав на управление собственностью не было, документы были подделаны, а сделка отменена Киевским хозяйственным судом. При этом каких-либо ограничений на отчуждение земли Единый госреестр России на тот момент не содержал. Да и доступа к украинской базе данных у крымских госрегистраторов не было.

Сам организатор аферы скрылся, но следствие предъявило обвинение сотруднице ялтинского Госкомрегистра. Ей вменяют то, что она зарегистрировала незаконную сделку по устному указанию своей начальницы, чтобы сохранить должность, причем без какой-либо материальной выгоды. К тому же, достоверно знала, что у подавшего документы на регистрацию украинца нет на это полномочий. (Верховный суд Крыма впоследствии признал, что это не соответствует действительности). При этом против руководителя ялтинского Госрегистра также завели уголовное дело.

3,5 ГОДА КОЛОНИИ

В 2020 году ялтинский городской суд вынес в отношении Виктории Ровенской обвинительный приговор, приговорив ее к 3,5 годам тюремного заключения. Спустя полгода Верховный суд Крыма отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. Еще через полгода Ялтинский суд снова подтвердил свой вердикт и вынес обвинительный приговор, который позже снова отменил ВС РК.

В общей сложности, пока длится судебное разбирательство, Виктория Ровенская пробыла под стражей 1,5 года, и еще полгода - под домашним арестом.

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕ БЫЛО»?

На 5 октября, как следует из документов Верховного Суда республики, назначено рассмотрение очередной апелляционной жалобы защиты. Как сообщил КП-Крым адвокат Рифат Яхин, после третьего пересмотра в деле появились новые данные.

- За это время дело в отношении начальницы моей подзащитной Натальи Бибиковой, которая якобы дала незаконные указания зарегистрировать незаконную сделку, было прекращено. Это подтвердил Следственный комитет по смежному делу. Соответственно, мы просим прекратить дело и в отношении Ровенской, так как не было никакого преступления, никаких незаконных указаний и противоправных действий - отметил Яхин.

Известно, что пострадавший в результате действий украинских мошенников крымский покупатель фигурирующего в деле земельного участка, также отстаивает свои интересы в суде. Сама земля, между тем по закону, возвращена украинскому собственнику, который приобрел участок в 2013 году.

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