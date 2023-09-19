В Крыму есть действующие вулканы: семь кратеров извергают глину и нефть

Период извержения некоторых вулканов составляет всего 20 секунд. Фото: Игорь Сикорский

Крымский полуостров уникален своей природой. Здесь собраны всевозможные достопримечательности, одна из которых, безусловно, долина грязевых вулканов, расположенная в восьми километрах севернее Керчи, на окраине села Бондаренково.

Булганакские грязевые вулканы не извергают магму, и никак не связаны с вулканической деятельностью. Они выталкивают на поверхность глину, смешанную с водой, и газы с нефтью.

- Грязевой след при изливании в течение дня может менять свое направление, - рассказал КП-Крым научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский. - Вероятно, это зависит от ветра и внутренних процессов.

Грязевые вулканы извергают глину с водой и газы с нефтью. Фото: Игорь Сикорский

Территории сопок включены в «Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым». Период извержения некоторых вулканов - 20 секунд, отмечает ученый.

В целом грязевой вулкан представляет собой углубление на поверхности земли (его называют сальза) либо конусообразное возвышение с кратером. Таких действующих кратеров в Булганакской долине вулканов семь. К ним относятся грязевые сопки Вернадского, Обручева, Андрусова общей площадью три гектара, а также отдельные лужицы с булькающей грязью.

Грязевой вулкан представляет собой конусообразное возвышение с кратером. Фото: Игорь Сикорский

Сопка Андрусова, кстати, считается самым мощным грязевым вулканом в Булганакской группе. Его кратер в диаметре достигает пятидесяти метров. Еще два действующих грязевых вулкана есть в окрестностях Опукского заповедника.

Но существуют и потухшие вулканы. «Разбудить» их и запустить процесс активизации может землетрясение силой 4-5 баллов.

В целом же грязевых вулканов в России не так уж и много. Кроме Крымского полуострова, они есть в районе Тамани и на острове Сахалин.

Долина грязевых вулканов расположена на окраине села Бондаренково в восьми километрах от Керчи. Фото: Игорь Сикорский

Добраться до Булганакской долины вулканов можно на пригородном автобусе, который отправляется с территории автовокзала «Керчь» и идет до сел Вулкановка и Бондаренково.

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