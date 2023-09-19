Тощий Беляш и Йода с дыркой в боку: раненых животных из Херсонской области продолжают вывозить в Крым

Истощенный пес Беляш постепенно набирает вес в Крыму. Фото: "Лабрадом"/Вконтакте

Волонтеры продолжают вывозить в Крым животных из зоны затопления в Херсонской области. Территории, пострадавшие после подрыва дамбы Каховской ГЭС, все еще находятся под обстрелами. Голая Пристань, Алешки, Новая Каховка - местные жители не спешат возвращаться в свои дома. Тех, кто остался, единицы, а бродячих животных, вынужденных рыскать по улицам в поисках пищи - тысячи, рассказывает директор симферопольского приюта для животных Дмитрий Фролов.

Его приют принял уже сотни вывезенных из Херсонской области собак и кошек. Голодные и израненные, искусанные насекомыми и больные. После лечения и восстановления каждого пытаются пристроить и найти новый дом.

- Вы посмотрите, в каком состоянии они приезжают! Вот последним приехали маламут, Беляш и Йода. У Йоды была дырка в боку, осколочное ранение, в которое входила моя кисть. Беляш – дистрофан, у него были одни ребра и позвонки. Всех выхаживаем. А овчарки – вообще кошмар. Одна из них у меня перед воротами упала, думал, до утра не доживет, состояние было ужасное, - рассказал «Комсомольской правде в Крыму» Дмитрий Фролов.

Йоду вывезли в Крым с осколочным ранением в боку. Фото: "Лабрадом"/Вконтакте

Раненную Йоду на одном из блокпостов нашли военные. Если бы не подоспевшие вовремя волонтеры, откликнувшиеся на призыв бойцов, собаку пришлось бы пристрелить, чтобы избавить от мучений. Теперь же рану зашили и животное восстанавливается в «Лабрадоме».

- Таких животных, которые нуждаются в помощи, там тысячи. Летом грузовая «Газель» вывезла порядка 50 крупных животных. Но сейчас у нас нет таких ресурсов, да и некуда девать. Вывозим по возможности по десять, и то, если с кошками. Многих удается пристраивать, но не сразу, - рассказывает Дмитрий Фролов.

Йоде зашили рану, сейчас она восстанавливается в симферопольском приюте. Фото: "Лабрадом"/Вконтакте

Среди тех, кто продолжает восстанавливаться в приюте, и боевая дворняга Ромула. Она тоже попала под обстрел в Херсонской области и в феврале была вывезена в Крым вместе с ранеными бойцами. У Ромулы перебит спинной мозг, и она никогда не сможет самостоятельно ходить. Но больше всего волонтеров беспокоит ее пугливость. За полгода реабилитации собака так и не смогла оправиться от пережитого.

- Если я резко встаю, она летит прятаться. Если ко-то хлопнет в ладоши, или же раздастся громкий звук, у нее почти истерика. Мы купли ей специальную тележку, но, чтобы она начала ею пользоваться, нужно стабилизировать Ромулу не столько физически, сколько психологически, - отметил руководитель приюта.

Красавец маламут тоже остался без хозяев в Херсонской области. Фото: "Лабрадом"/Вконтакте

Поездки в зону спецоперации волонтеры не прекращают. По возможности максимально передают в Херсонскую область корм для животных и вывозят тех, кто остро нуждается в медицинской помощи.

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