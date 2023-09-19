Заболеваемость выросла в полтора раза: в Крыму ждут вакцину от коронавируса

По данным экспертов, имеющиеся в стране вакцины работают как против "омикрона",так и против "пиролы". Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом, как и другими вирусными инфекциями в Крыму, пошла вверх. С начала сентября Роспотребнадзор зарегистрировал на полуострове в общей сложности около сотни заболевших. Если за первую неделю месяца Covid-19 диагностировали у 47 человек, то за последние семь дней - у 52-х. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

По сравнению с данными на конец июля - начало августа, когда ковидом болели порядка 30 человек в неделю, рост заболеваемости составил почти 1,5 раза. Несмотря на то, что большинство крымчан уже болели или прививались от вируса, в больницы по-прежнему попадают пациенты с «короной». За две недели в Крыму госпитализировали больше двух десятков человек.

- По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю в период с 11 по 17 сентября на территории республики зарегистрировано 52 случая новой коронавирусной инфекции, госпитализировано 13 пациентов, 50 человек выздоровели, - отметили в Министерстве здравоохранения.

«ПИРОЛА» КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ «ОМИКРОНА»

Наибольшие опасения специалистов сейчас вызывает продолжающаяся эволюция коронавируса. Ее новым сюрпризом стал вариант «пирола», который прошел стадию из 30 мутаций и может стать самым заразным из всех штаммов. Ученые предполагают, что «пирола» может вызвать довольно масштабную вспышку, как и ее предшественник «омикрон». Однако полученные данные пока не говорят о высокой патогенности вируса (то есть способности вызывать тяжелые последствия).

По данным специалистов, против «пиролы» работают вакцины, созданные под «омикрон». Поставок препарата в Крыму ждут уже в ближайшее время.

- Поставка вакцины против коронавирусной инфекции ожидается до конца сентября,- сообщили КП-Крым в Минздраве РК.

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ НАЧАЛАСЬ 1 СЕНТЯБРЯ

Причем прививаться можно одновременно и от коронавируса, и от гриппа. Кампания по вакцинации против гриппа в Крыму стартовала 1 сентября. За первые две недели прививку сделали уже 149,1 тысяча крымчан, из них 31,7 тысяч - дети.

Пройти иммунизацию, как от гриппа, так и от ковида, можно в ближайшей поликлинике. А чтобы вакцинировать сотрудников на рабочем месте, руководству предприятий и организаций достаточно договориться о выезде мобильной бригады.

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