«Теперь у нее все хорошо»: в Крыму вылечили херсонскую волчицу с больным сердцем

У волчицы был раздут живот из-за скопившейся в брюшной полости жидкости Фото: Александр КОЦ

В Крыму удалось вылечить больную волчицу, эвакуированную в начале года из херсонского зоопарка. Животное, напомним, вывезли из Херсона с раздутым животом. При обследовании крымские ветеринары обнаружили в брюшной полости хищника большой объем жидкости, которая продолжала скапливаться и причинять волчице страдания. Ко всему прочему у животного выявили пониженную температуру тела и проблемы с сердцем.

Анализ крови, УЗИ, операция по откачиванию жидкости, диета и длительная терапия в том числе сердечными препаратами дали свой результат. Как рассказал КП-Крым владелец парка «Тайган» Олег Зубков, херсонская волчица полностью восстановилась после болезни и чувствует себя хорошо. Хотя ветеринары практически не давали ей шансов и говорили о длительной поддерживающей терапии.

- Волчица выздоровела, сейчас с ней все хорошо! - отметил Олег Зубков.

Волчицу привезли в Крым в тяжелом состоянии. Фото: пресс-служба "Тайгана"

По словам владельца «Тайган», прекрасно себя чувствуют все животные, вывезенные в Крым с новых территорий - ламы, муфлоны, львы, тигры, ослики и напуганные обстрелами орлы и попугаи. В общей сложности с линии фронта были вывезены порядка сотни зверей и птиц.

У всех уже появилось потомство, причем у некоторых, как, например, у знаменитого херсонского енота, детеныши родились уже во второй раз. Один из них - месячный енотик Тимоша - стал любимцем «Тайгана». Малыш совсем ручной и очень ласковый.

За детенышем знаменитого херсонского енота в "Тайгане" особый уход. Фото: пресс-служба парка.

Остается без пары пока только крокодил из Каховки. Когда начались обстрелы населенного пункта, рептилию собирался выпустить в канал местный фотограф. Крокодила спас проходивший мимо местный житель. Позже он передал рептилию Олегу Зубкову.

- Крокодил сейчас находится в ялтинском зоопарке «Сказка». Он один, сам, - рассказал владелец «Тайгана».

Крокодил из Каховки теперь живет в ялтинскм зоопарке. Фото: пресс-служба "Тайгана"

С начала спецоперации Олег Зубков осуществил несколько рейсов на новые территории, чтобы эвакуировать нуждающихся в помощи животных. При необходимости, по его словам, он готов выехать снова.

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