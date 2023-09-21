Лето не торопится уходить: в конце сентября в Крыму ожидается до +29 градусов

Доставать теплые вещи из шкафа пока рано Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на то, что первый месяц осени подходит к концу, в Крыму продолжается лето. Жители полуострова могут не торопиться доставать теплые вещи из шкафа, ведь теплая погода и не думает уходить.

Как сообщили в Крымском гидрометцентре, в этом году средние суточные температуры воздуха держатся на 3-4 градуса выше средней многолетней нормы.

- Антициклон, установившийся над центральными районами, распространившийся на полуостров, препятствует образованию облаков, способствует солнечному прогреву, - подчеркнули синоптики.

ПОГОДА В КРЫМУ НА ВЫХОДНЫХ 23-24 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

По информации синоптиков регионального гидрометцентра, в предстоящие выходные 23-24 сентября осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-15 градусов Цельсия, а на побережье до +19 градусов.

А днем на выходных крымчан и гостей полуострова ждет по-настоящему летняя погода. Воздух прогреется до +24…+29 градусов Цельсия!