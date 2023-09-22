На месте сейчас работают все необходимые службы
Фото: Анастасия ЖУКОВА
Днем 22 сентября 2023 года жители центральной части Севастополя услышали громкий хлопок. Позже оказалось, что в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев
– По штабу флота враги нанесли ракетный удар, – написал губернатор.
Тушение пожара продолжается. По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба ЧФ не пострадала. Люди, которые находились рядом, тоже не пострадали.
- Даже выбитых стекол пока не зафиксировано. По моему поручению на месте развернут оперштаб, и.о. заместителя губернатора Евгений Сергеевич Горлов и и.о. Директора Департамента Общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский работают на месте вместе с начальником МЧС Алексеем Анатольевичем Рохлиным. Идет координация работы всех служб. Продолжается подомовой обход.
Михаил Развожаев также добавил, что из-за упавшей ракеты в центре города рядом с театром имени Луначарского приземлился осколок боеприпаса. По данным пресс-службы губернатора, на месте сейчас работают все необходимые службы. В готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника.
- Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств, - сообщил Михаил Развожаев.
Губернатор призвал людей, обнаруживших подобные элементы, не подходить к ним и звонить по номеру 112. На место происшествия выехали. Развожаев подчеркнул, что информация о пострадавших уточняется.
- Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео, – написал севастопольский губернатор.
В Министерстве обороны РФ рассказали, что удар по штабу Черноморского флота в Крыму не обошелся без последствий.
- В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий пропал без вести после случившегося, - сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Виталий Милонов: «Я думал - если плен, то надо вырвать чеку»
Депутат Госдумы рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда» о своей службе в зоне спецоперации и отношении к Дане Милохину (подробнее)