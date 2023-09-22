«На все 100»: Митя Фомин показал, как живут долгожители в Крыму

Митя Фомин презентовал тревел-шоу, снятое в Крыму. Скришот из программы "На все 100"/Вконтакте

Певец, телеведущий и бывший участник группы Hi-Fi Митя Фомин презентовал первый выпуск своего нового проекта «На все 100», который он снимал в Крыму. В начале лета, напомним, команда Фомина колесила по полуострову в поисках долгожителей и секретов их долголетия.

Долгой жизни в Крыму, как выяснил шоумен, способствуют чистый воздух, уникальный морской климат, свежие сезонные овощи и фрукты, и, конечно же, спорт.

Все герои программы Фомина, несмотря на свой преклонный возраст, находятся в отличной физической форме и посвящают тренировкам большую часть времени.

РЕКОРДСМЕН ИЗ СЕЛА РОДНИКОВО

Так, 79-летний Генрих Лейтнер из села Родниково Симферопольского района за одну пятичасовую тренировку в несколько подходов поднимает вес в общей сложности около 15 тонн, причем тяжелые гири - зубами. А чтобы не терять форму, зубы чистит в четыре подхода - по полчаса в день.

Генрих Константинович с детства занимался гимнастикой, а вернулся к тренировкам уже на пенсии. Теперь он рекордсмен России в тяжелой атлетике.

- Мне это дает моральное удовлетворение. Я один на всю Россию исполняю эти трюки, - рассказал 79-летний спортсмен.

Генрих Лейтнер в свои 79 мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Скриншот из видео/"На все 100/Митя Фомин/VK

ЛЕГЕНДА ЖЕНСКОГО АЛЬПИНИЗМА ИЗ КРАСНОКАМЕНКИ

Эльвира Насонова – легенда женского альпинизма, которая живет в селе Краснокаменка, и в свои 82 года продолжает заниматься спортом. Свою первую вершину спортсменка покорила в 19 лет на Кавказе и стала первой женщиной в СССР, допущенной к соревнованиям наравне с мужчинами. У Эльвиры Тимофеевны три значка «Снежный барс» за покорение самых высоких вершин и более 50 восхождений повышенной сложности.

- Секрет долголетия, по моему мнению, в том, что каждый человек должен заниматься своим телом, бегать и тренироваться, - рассказала героиня тревел-шоу.

Эльвира Насонова в свои 82 продолжает покорять горные вершины. Скриншот из видео/"На все 100"/Митя Фомин/VK

ГИМНАСТ ИЗ ОКТЯБРЬСКОГО, КОТОРЫЙ ПОЛВЕКА НЕ ЗАВТРАКАЛ

81-летний Владимир Трофимец – спортивный гимнаст из села Октябрьское. Уже полвека пенсионер придерживается строгой диеты и не завтракает. Это позволяет ему находиться в отличной физической форме. С 2014 года Владимир Петрович в книге рекордов России.

- Кто ест три раза в день, у того после 50-ти лет будут жировые отложения, - уверен крымчанин.

Гимнастикой Владимир Трофимец занимается с шести лет. В последние 50 лет его вес неизменен – 64 килограмма. Себя крымчанин чувствует на 30 лет. И кроме спорта увлекается игрой на мандолине.

- Секрет долголетия – это спорт, ограниченное питание, музыка и юмор. Нужно ко сему относиться с юмором,- рассказывает Владимир Петрович.

81-летний Владимир Трофимец не завтракает, чтобы держать себя в форме. Скриншот из видеео/Митя Фомин/Вк

Средняя продолжительность жизни в Крыму, как выяснил Митя Фомин, чуть более 72 лет.

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