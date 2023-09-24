В Севастополе икона с важным предсказанием чудом уцелела при атаке ВСУ

Молебен перед иконой в день 275-летия святого праведного воина Феодора Ушакова. Фото: Михаил Развожаев

Об этом удивительном случае спустя годы будут писать в учебниках и рассказывать детям. Икона Федора Ушакова чудесным образом уцелела во время пожара после атаки ракетами ВСУ штаба Черноморского флота. В бушевавшем вокруг пожаре образ уцелел, будто его оберегали высшие силы.

О ракетной атаке сообщил 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Удар был нанесен по штабу Черноморского флота, в историческом здании начался пожар, инфраструктура вокруг не пострадала. а место сразу приехали сотрудники МЧС, огонь удалось ликвидировать достаточно быстро, затем пожарные проливали конструкции, чтобы не допустить нового возгорания.

А в воскресенье Развожаев сообщил о настоящем чуде, свидетелями которого стали в Севастополе. В штабе флота хранилась икона Федора Ушакова. Написанная на деревянной основе, она могла серьезно пострадать в огне. Но то, что случилось, можно назвать только чудом. Севастопольским чудом

«В субботу отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!», - рассказал губернатор.

Вот так сейчас выглядит икона. И это настоящее чудо. Фото: Михаил Развожаев

Адмирал Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения, и сейчас он продолжает защищать Севастополь, дарит уверенность в том, что новая Победа придет уже скоро.

«На иконе Ушакова на свитке надпись: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России», - отметил также Развожаев.

Он также сообщил, что икону пронесут крестным ходом по всем населенным пунктам Севастополя 15 октября, в день памяти адмирала Федора Ушакова. С таким предложением губернатор планирует обратиться к благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову.

«Преславный защитниче земли русския и веры Православныя усердный поборниче, непобедиме воине Феодоре, моли Бога о нас!», - также написал губернатор.

Адмирал Ушаков командовал черноморским влотом с 1790 по 1978 год. В 2004 году его канонизировала РПЦ. Федор Ушаков почитается как покровитель военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил.