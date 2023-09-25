Пятилетний крымчанин год собирал макулатуру, чтобы помочь приюту для животных

За год ребенок собрал 50 килограммов макулатуры. Фото: Светлана Топалова.

Пятилетний Миша Полунин из Керчи стал настоящим героем в глазах не только сверстников, но и многих взрослых. Воспитанник детского сада «Дюймовочка» целый год собирал макулатуру, чтобы вырученные за нее деньги потратить на нужды приюта для животных.

Как рассказала «Комсомолке» мама мальчика Светлана Топалова, Миша аккуратно складывал все, что годится для вторичной переработки: чеки, коробки обертки, исписанные тетради…Его пачка макулатуры за год стала более чем увесистой, хотя солидных денег не принесла. Тут на помощь пришла копилка и родители.

- Насобирали мы в итоге около 50 кг. Вопрос денег изначально не стоял. Но в какой-то момент мы ему предложили эту идею: полученные деньги потратить на корм для животных, и он с радостью согласился. Конечно, в итоге пришлось потрясти его копилку, и нам доложить, ведь суммы за корм и за макулатуру несоизмеримы. Но в этом мы тоже видим плюс: он без сожаления поделился с животными своими накоплениями, - рассказала мама мальчика.

Вырученные деньги пошли на корм для животных. Фото: Скриншот из видео/Светлана Топалова.

Мише нравится общение с животными. Семья, по словам Светланы Топаловой, нередко бывает в приюте в дни открытых дверей, когда посетителям разрешают выводить собак на прогулку, кормить и играть с питомцами. В один из таких дней мальчик и привез подарки для животных, чем немало удивил сотрудников приюта. Кроме корма, Миша с мамой передали для животных мягкие подушки-лежанки, которые пошили при поддержке бабушки.

- Подушками мы поделились с передержкой, где бесплатно проживают наши щенки и котята. Так что мягенько спать теперь и малышам во временном домике, - рассказали в приюте «Восточный Крым».

Теперь хвостикам мягко спать. Фото: Частный приют "Восточный Крым"/Вконтакте

Из-за занятости, сотрудники приюта не успели спросить, как зовут юного благотворителя, но теперь его имя знают все.

Кстати, Миша – не единственный юный керчанин, который помогает местному приюту. Одна из школьниц по имени Ариана на днях попросила родителей не дарить ей ни подарки, ни сладости в День рождения, а купить корм для собак, чтобы отвезти его в приют.

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