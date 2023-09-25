В Симферополе построят мультиформатный комплекс комфорт-класса за 1 млрд рублей

Фото: ГК «ИнтерСтрой»

В Крыму появится первый мультиформатный малоэтажный комплекс комфорт-класса. Проектное финансированиеООО «Специализированный застройщик «Горки парк» (входит в группу компаний «ИнтерСтрой») для реализации проекта предоставил банк РНКБ, который входит в группу ВТБ. Более 1 миллиарда рублей выделено до 2027 года для строительства первой очереди авторского города «Листория». Объект разместится на 77-ми гектарах в экологически чистом районе Симферополя – Ана-Юрт.

Проект реализуется по ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов. Это специальный счет в банке, на котором хранятся ваши деньги, пока дом строится. По закону средства на нем принадлежат не застройщику, а покупателю. Они будут зачислены только тогда, когда объект будет полностью достроен.

- Мы рады, что благодаря нашему многолетнему сотрудничеству с группой компаний «ИнтерСтрой» на полуострове появляются новые современные жилые комплексы», - говорит старший вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

В банке также напомнили, что клиенты, которые берут в ипотеку квартиры в комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ, ставка снижается на 1%.

В городе «Листория» построят два детских сада и школу, также там появится торговый комплекс и бизнес-центра. Согласно проекту, на территории будет 378 000 м² жилой площади, девять видов многоквартирных домов (в том числе, отдельно стоящие урбан-виллы и таунхаусы). Также клиенты смогут выбрать уникальные форматы квартир, в том числе с патио (небольшое пространство снаружи дома, вымощенное камнем и кирпичом). В микрорайоне также будут оборудованы зеленые и прогулочные зоны, игровые и спортплощадки, двухуровневые паркинги. Предусмотрена для жильцов с животными зона выгула собак и воркаут-плейс, а также станция электрозарядки автомобилей и мототранспорта, веломеста.

- «Авторский город «Листория» – это показатель высокого уровня в жилищном девелопменте для полуострова. Такого рода мультиформатные комплексы, с этажностью домов не выше сосен – редкость. Наш новый проект комплексного освоения – это абсолютная перезагрузка понимания и отношения к жилой многоквартирной застройке в Крыму. Мы умышленно решили пойти на низкую этажность, чтобы выдать непривычную для Республики философию жилищной застройки, тем самым ломая стереотипы об исключительности высокоэтажек. Локация территории также порадует совершенно разных покупателей, – отметил руководитель проектами группы компаний «ИнтерСтрой» в Республике Крым Дмитрий Макуха.

СПРАВКА «КП»

Группа компаний «ИнтерСтрой» работает в Крыму c 2004 года. За это время в эксплуатацию было введено более 80 объектов общей площадью свыше 800 000 м2. Это жилая и коммерческая недвижимость. В 2017 году компания впервые в Крыму инициировала проект реновации бывшей промышленной зоны в современный жилой район со всей сопутствующей инфраструктурой, школой и детским садом – ЖК «Доброгород». Проект подразумевает комплексное освоение территории в Севастополе и увеличение жилого фонда города на 1,5%.

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