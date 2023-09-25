Останки 14 советских воинов нашли поисковики в Кировском районе Крыма

В Кировском районе в годы ВОВ шли серьезные бои, в которых погибли тысячи бойцов. Фото: ВОП "Помним"/Вконтакте

Останки сразу 14-ти бойцов Красной Армии подняли на поверхность поисковики в Кировском районе Крыма за последние две недели. 15 сентября там стартовала очередная «Вахта Памяти», в рамках которой участники поисковых отрядов ведут работы на местах боев времен Великой Отечественной.

Буквально накануне еще одного бойца удалось обнаружить в районе села Синицыно. В начале 1942 года здесь шли жестокие наступательные бои за узловую станцию Владиславовка, которая обеспечивала переброску техники и ресурсов на фронт. Задача бойцов была прорвать линию обороны противника.

Имя бойца останется неизвестным. Фото: ВПО "Помним"/Вконтакте

АВТОМАТЧИК С ДИСКАМИ ОТ ППШ

По информации военно-патриотического отряда «Помним», погибший красноармеец был автоматчиком. Об этом свидетельствуют найденные рядом с останками боекомплекты и диски от ППШ (пистолет-пулемет Шпагина). Боец был серьезно ранен и, возможно сам, или его товарищи, оказывали ему первую помощь.

- Боец лежал на левом боку, ноги согнуты. Много осколков, череп разбит осколком. При эксгумации обнаружили фрагменты двух ремней, на которых были остатки дисков ППШ, так же остатки сумки от противогаза, две коробочки с незапотевайками, пуговицы, химический карандаш и использованный ИПП (индивидуальный перевязочный пакет), - сообщили поисковики отряда «Помним».

При бойце обнаружили фрагменты ремней и остатки дисков ППШ. Фото: ВПО "Помним"/Вконтакте

ЛОЗ ЛИШЬ У КАЖДОГО ДЕСЯТОГО

При этом личных опознавательных знаков при бойце не нашли. Поэтому солдат так и останется неизвестным. Но будет перезахоронен со всеми воинскими почестями вместе с останками других красноармейцев, найденными в Кировском районе.

- Поисковые работы в этом месте мы ведем уже десять лет. За это время подняли уже более полутысячи бойцов. К сожалению, из ста человек удается идентифицировать только 7-10, - рассказал КП-Крым командир поискового отряда Ак-Монай Кирилл Синдерович.

Перезахоронение останков в Кировском районе проводят ежегодно 12 апреля - в день освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это тяжелое время нам суждено пережить»: письмо с фронта поразило крымских поисковиков

Крымских поисковиков поразило солдатское письмо 80-летней давности (подробнее)

«Не упал камнем, а сел на брюхо»: в окрестностях Керчи обнаружили обломки штурмовика ИЛ-2, сбитого гитлеровцами зимой 1943 года

Поисковики обнаружили под Керчью обломки сбитого гитлеровцами советского штурмовика ИЛ-2 (подробнее)