«Парень в тяжелом состоянии, но стабилен»: пострадавшего при обрушении балкона в Севастополе везут в Москву

Юношу доставят в столицу на реанимобиле. Фото: кадр видео пресс-службы правительства Севастополя

В пятницу, 22 мая, подростка, пострадавшего в результате обрушении балкона в севастопольской школе №13, направили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, подростка везут на реанимобиле. Дело в том, что характер травм не позволяет задействовать санавиацию.

«Парень в тяжелом состоянии, но стабилен; его сопровождают квалифицированные медработники. Его мама накануне выехала в столицу», – рассказал Развожаев.

Одного из пациентов в пятницу выписали. Кроме того, к выписке готовится еще одна пострадавшая. В настоящее время в больницах Севастополя остаются восемь подростков.

«Двое – юноша и девушка – по-прежнему в тяжелом состоянии, они оба стабильны», – сообщил глава города-героя.

Кроме того, шестеро подростков с травмами средней степени тяжести остаются в больницах под контролем врачей.

«Сейчас мы готовим к поездке в Москву еще одного юношу», – рассказал Развожаев.

У пострадавшего диагностировали травму грудной клетки. Он продолжит лечение в РДКБ. Подростка отвезут в столицу на поезде в сопровождении родителей и медика.

«Хочу подчеркнуть, что в больнице дети обеспечены всем необходимым. Что касается трат на проезд и на проживание — мы берём это, естественно, тоже на себя. Знаю, люди у нас добрые, отзывчивые, последнее готовы отдать. Сейчас никакие сборы средств организовывать не надо. Просто давайте все вместе пожелаем им скорейшего выздоровления!», – заключил Развожаев.

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