Самолет-штурмовик Ил-2 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе на Сапун-горе, где во время Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои с фашистами, отряд «Балаклавец» нашел место гибели Ил-2.

Волонтеры нашли место гибели штурмовика и экипажа. Фото: Поисковый отряд «БАЛАКЛАВЕЦ»/Vk

Находки на месте гибели экипажа самолета. Фото: Поисковый отряд «БАЛАКЛАВЕЦ»/Vk

Патриоты сделали невозможное - смогли по небольшому фрагменту узнать индивидуальный номер Ил-2, который выпустили с завода 22 октября 1943. Архив сохранил имена погибшего экипажа: Кочетков А. С., гвардии лейтенант, командир звена; Амелин В. С., гвардии старший сержант. Напротив их фамилий написано: «погиб, сгорел» 7 мая 1944.

Командир Ил-2 Александр Кочетков. Фото: moypolk.ru

В Пензе нашлись родственники командира звена. И вот очередная хорошая новость.

- Найдены родственники стрелка самолета Ил-2, гвардии старшего сержанта 75 ГВШАП Амелина Владимира Семеновича, кавалера Ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги», - рассказал «КП-Крым» командир отряда «Балаклавец» Александр Запорин.

В именных списках потерь было указано, что Владимир Амелин, родом из Смоленской области. И за поиск близких героя взялась командир поискового отряда «Переправа» Наталья Максимова.

Выяснилось, что деревни, откуда родом воздушный стрелок, нет на карте больше сорока лет. Но «глаза боятся, а руки делают», волонтер углубилась в архивы и нашла информацию о брате стрелка с женой - как звали, где родились, - и кинула клич в соцсетях:

- Дорогие смоляне! Возможно, кто-то узнал своих родных или знает таковых, отзовитесь. Может, кого-то назвали Володей в честь погибшего героя.

И в этот же день под постом появился комментарий:

- Амелин Владимир Семенович - это брат моего деда!

Свершилось! Начатое святое дело доведено до конца: экипаж установлен, родственники найдены и смогут отдать дань памяти героям.

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