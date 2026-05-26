1 июня пройдет шоу с мыльными пузырями Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1 июня 2026 года в Крыму и Севастополе пройдут праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Культработники подготовили концерты, уличные программы, мастер-классы.

Рассказываем, что ждет жителей и гостей Крымского полуострова ко Дню защиты детей в 2026 году.

Куда сходить с ребенком в день защиты детей 1 июня 2026 года в Симферополе

На выставке «Быть ребенком очень хорошо» будет представлено свыше 60 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В экспозиции, которая будет открыта с 28 мая по 21 июня 2026, есть и детские портреты, жанровые сцены, иллюстрации к сказкам и спектаклям.

Когда: с 28 мая по 21 июня 2026.

Адрес: г. Симферополь, ул. Одесская, 3-А, Симферопольский художественные музей.

Программа мероприятий на день защиты детей 1 июня 2026 в Симферополе

День защиты детей отмечается 1 июня Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Праздничные мероприятия запланированы в Детском парке, который совсем недавно открылся после реконструкции. Гагаринский же наоборот закрыли на ремонт.

И так, 1 июня в Детском парке:

11.00 -14.00 - встреча гостей со сказочными героями и раздача шаров;

12. 00 - игровая программа «Баба Яга в поисках друзей»;

13.00 - мастер класс по оригами «Мир волшебных зверей»;

14.30 - игровая программа для детей «Веселые попрыгайки»;

16.00 - мастер класс для детей по лепке из воздушного пластилина;

17.20 - вечеринка для детей с мыльными пузырями.

Адрес: г. Симферополь, пр. Кирова 51, Детский парк.

Куда сходить с ребенком в день защиты детей 1 июня 2026 года в Ялте

В Гурзуфе откроют новую детскую площадку, где есть игровой городок с горкой-слоном, три интерактивных щита, качели, карусель и «пружинка». Плюс, спорткомплекс с воркаутом, турниками, канатом, «шведской стенкой» и уличными тренажерами.

Когда: 1 июня, время уточняется.

Где: пгт Гурзуф, сквер на набережной имени Александра Пушкина.

Программа мероприятий на день защиты детей 1 июня 2026 в Судаке

Праздник для особенных мальчишек и девчонок пройдет в Судаке.

Организаторы специально для детей с ОВЗ и инвалидностью подготовили викторины и игры. Дети приглашаются вместе с родителями или сопровождающими. Внимание: нужно предварительно записаться по номеру: +7 (979) 003-96-29.

Когда: 4 июня в 13.00.

Где: г. Судак, МБОУ СОШ №4, переулок Пихтовый, дом 1.

Мероприятия на день защиты детей 1 июня 2026 в Севастополе

Уникальная детская площадка, посвящена Древнему Риму. Фото: Новый Херсонес/Max

В Новом Херсонесе откроют детскую площадку, которую посвятили Древнему Риму. «Парк исторических приключений. Детская академия истории» - это воссозданные римские крепости и стены, лазы, тоннели, открытые спуски, батуты, лестницы, качели и карусели, ну и конечно же, чтобы не заблудиться, карта Рима и его окрестностей.

Часы работы площадки: с 9.00 до 21.00.

Где: г. Севастополь, ул. Древняя, д. 38, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес».