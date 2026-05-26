Осталась без лапы, но обрела семью: молодую кошку спасли на трассе Таврида

Ветеринары полностью ампутировали котенку лапу. Фото: III.jju/Instagram* (социальная сеть запрещена на территории России)

Милая история спасения произошла на трассе Таврида под Симферополем. Забрав автомобиль после ремонта с СТО, молодая семья увидела под отбойником маленького котенка. Он вжался в асфальт и громко мяукал. Оказалось, у него оторвана передняя лапка, и как он выносил боль, известно лишь ему одному.

- Увидев котенка, я сначала обрадовалась, а потом заплакала...У него не было лапки, торчали две косточки, - рассказала у себя в соцсети молодая мама по имени Юлия.

Тае предстоит курс антибиотиков. Фото: III.jju/Instagram* (социальная сеть запрещена на территории России)

Спасенышем оказалась кошечка. Ее не стали бросать на погибель и отвезли в ближайшую ветклинику. Осмотрев пациентку, зоодоктор поставил перед выбором: или усыпление или полная ампутация. Семья выбрала второй вариант. А пока ждали, когда закончится операция, отправились с ребенком на детскую площадку, где ждал еще один сюрприз - кто-то подбросил в коробке щенка.

- Сыну понравился песик, и я решила забрать и его к себе. Муж после кота не отошел, а тут еще собака…Но не смог отказать, - призналась Юлия.

Песика назвали Чарли, а кошечку Таей. Она уже хорошо ест, учится ходить на трех лапах, но впереди еще курс антибиотиков и перевязки в клинике.

- Сейчас ей лучше, они подружились с песиком. Им хорошо вместе, а без Чарли она плачет, - рассказала КП-Крым Юлия.

В новом доме животные успели подружиться. Фото: III.jju/Instagram* (социальная сеть запрещена на территории России)

Пост-спасение девушки набрал огромное количество комментариев в соцсети. За неравнодушие семью уже поблагодарили больше 2,5 тысяч человек.

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