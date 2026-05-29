Расправился с женой и обратился в полицию: завершено расследование убийства Марины Канивец

Тело убитой искали больше месяца. Фото: соцсети

В Симферополе 45-летнего местного жителя обвиняют в убийстве своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, 4 октября 41-летняя Марина Канивец не вернулась с работы. Дома в микрорайоне Каменка Симферополя ее ждали двое детей – 12 и 15 лет, и муж. Спустя два дня ее супруг Николай пошел в полицию и заявил, что, жена исчезла. Он был взволнован и огорчен. Но оказалось, что это просто театр. Николай прекрасно знал, где Марина.

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Выяснилось, что ревнивый муж убил жену. Утром 4 октября 2025 в автомобиле, припаркованном в районе улицы Коллективных садов, крымчанин несколько раз ударил супругу отверткой по голове, а затем задушил. Далее симферополец вывез тело в район Трудового и сбросил его в камыши проточного канала. Кроме того, горожанин снял с тела супруги кольца, которые сдал в ломбард. Тело нашли 26 ноября. Крымчанина задержали и заключили под стражу.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено.

«Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СК.

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