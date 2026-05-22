Злоумышленника задержали. Фото: Кирилл ЧебышеV/Tg

Крым готовится к лету - вовсю прихорашивается к приезду туристов. Вот и на набережной Судака установили новые скамейки. Но вот досада: в одну из ночей кто-то облил пару лавок краской фиолетового цвета.

- Постарались быстренько все исправить и заодно организовали дежурство на набережной, - рассказал КП-Крым глава Судака Кирилл Чебышев.

В дозор вышли двое общественников, один из которых - участник СВО. Но схватить любителя фиолетового за руку не удалось: пачкун сумел безнаказанно обляпать еще парочку скамеек.

Но сколько бы веревочке ни виться... На третью ночь патруль поймал с поличным пачкуна. Вредитель, видимо, опьяненный собственной безнаказанностью, потерял осторожность и начал «фиолетить» практически в центре набережной, не обращая внимания на прохожих. Засекли его и видеокамеры.

- Злоумышленник из местных, взрослый - ему то ли 55, то ли 57 лет. Он рассказал, что за провокацию обещали деньги и назвал несколько фамилий.

Вся информация по сопричастным выясняется. Уточняется и психическое состояние вредителя. Пока непонятно, что светит любителю фиолетового - то ли уголовное дело, то ли штраф, а может, и принудительное лечение расшатанной психики.

После инцидента в курортном городе решили установить дополнительные камеры видеонаблюдения. В Судаке также во время сезона все пляжи охраняются арендаторами. Выходят на дежурства и казачьи подразделения, не дремлет и полиция.

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