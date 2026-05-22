Принял смерть в бою за Крым: во взрывной воронке времен войны нашли останки советского бойца

Солдат gогиб в бою предположительно в начале мая 1942 года. Фото: ПО "Боспор Поиск"/Vk

Перочинный ножик в кармане и малая саперная лопата – это все, что было с собой у неизвестного советского солдата, павшего в бою за Крым. Его останки обнаружили участники поискового отряда «Боспор Поиск». В воронке от взрыва в поле у села Семисотка боец словно заснул – его поза была нетипичной для санитарного захоронения. Но так он и был позже присыпан землей.

Красноармеец принял смерть в одном из финальных боев Крымфронта в мае 1942 года – погиб от удара немецкой авиабомбы. Тогда гитлеровские войска прорвались в глубину обороны Крымского фронта и наступали на Керчь.

- Костные останки имеют на себе следы, характерные для взрывотравмы. У него переломаны левая рука и левая нога в районе колен. Стенки и дно воронки тоже насыщены многочисленными осколками от авиабомбы, - рассказал КП-Крым замкомандира поискового отряда Андрей Бойко.

На этом месте шли жестокие сражения. Фото: ПО "Боспор Поиск"/Vk

Информации о погибшем солдате нет. Все, что уцелело спустя годы в земле – кусок полусгнившего кожаного армейского ремня, пуговицы к форменному обмундированию и нательного белья, а также ботинки с металлическими набойками на каблуке и носке.

- Ни именных вещей, ни личных опознавательных знаков, которые бы позволили установить личность погибшего, найдено не было, - рассказали в отряде.

Ни медальона, ни личных вещей, по которым удалось бы установить личность бойца, найти не удалось. Фото: ПО "Боспор Поиск"/Vk

За последние несколько недель в этом районе поисковики нашли останки уже нескольких бойцов. Родственников одного из солдат, который подписал свою табакерку, сейчас разыскивают по всей стране.

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