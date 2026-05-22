Дожди и град атаковали Симферополь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже почти неделю Симферополь живет в объятиях непогоды: с неба на столицу Крыма льются потоки дождя, а в одном из районов города и вовсе выпал град. По информации Крымского гидрометцентра, по количеству выпавших в мае осадков в Симферополе уже намечается превышение месячной нормы.

Затопленная после ливня улица Суворова в Симферополе 22 мая 2026 Видео: Черный список Симферополь/Vk

Последствия сильного ливня в Симферополе 22 мая 2026

Кадрами очередного «природного апокалипсиса» горожане делятся в соцсетях. На них - затопленные улицы, подъезды домов и даже супермаркет. Первый этаж одного из крупных торговых центров буквально «поплыл» - без резиновых сапог здесь делать было нечего.

Дождевая вода затопила первый этаж ТЦ. Фото: Жесть Крым Симферополь/Vk

Ливневки на улицах в очередной раз не справились с потоками воды. Огромные лужи рискованные водители объезжали по встречке. А в микрорайоне «Крымская роза», как сообщают пользователи соцсетей, в придачу прорвало и канализацию. Сточные воды, смешавшись с дождевыми, направились в сторону жилых домов.

Град в Симферополе 22 мая 2026

Кроме сильного ливня, на Симферополь 22 мая обрушился еще и град. Ледяные частицы сплошной стеной прошлись по району Свободы. Местные жители успели заснять на камеры своих смартфонов размеры самых крупных из них – почти с перепелиное яйцо!

Град в Симферополе 22 мая 2026. Фото: ЧП Симферополь/Tg

Ливни в Симферополе 22 мая 2026: когда распогодится

По данным Крымского гидрометцентра, месячная норма осадков в Симферополе уже выпала, при этом май еще не закончился. Учитывая, что дожди в столице Крыма продолжатся и на выходных, синоптики ожидают превышение показателей.

- Послабление ожидается 25-27 мая, но потом снова пойдут дожди, - рассказала КП-Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

На улицах стоит вода. Фото: Жесть Крым/Max

В субботу и воскресенье 23 и 24 мая температура воздуха несмотря на ливни не изменится, зато на следующей неделе в столице Крыма будет прохладней на 4-5 градусов.

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