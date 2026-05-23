Минобороны: Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили вражеские дроны

На Крымом уничтожили вражеские дроны Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Очередную вражескую атаку минувшей ночью отразили дежурные средства ПВО. Они уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над разными регионами страны, в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Всего по данным ведомства, над было перехвачено и ликвидировано 348 БПЛА.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевский режим пытался атаковать Крым: над республикой и другими регионами сбили 121 дрон