Исторический центр Алупки обрастает новыми туристическими деталями Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Еще каких-то пару недель, и наступит лето. Туристы отправятся к теплому морю принимать солнечные ванны и заряжаться положительными эмоциями на год. К курортному сезону дворцы, музеи, заповедники Крыма стараются обновить экскурсионные маршруты и добавить что-то новенькое. Но есть такие достопримечательности, которые впервые предстанут перед гостями.

ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ И НЕ ТОЛЬКО

Исторический центр Алупки после проведенного в 2024 году ремонта обрастает новыми туристическими деталями. В этом году для гостей оборудовали туристический центр «Восточный» в здании бывшей нижней станции канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри». Здесь же оборудована стоянка на 120 мест для личных авто и экскурсионных автобусов, что решило давнюю проблему посетителей Воронцовского дворца – найти парковочное место.

От стоянки до дворцовых ворот теперь ведет «Воронцовский променад» – восстановленная главная историческая улица города протяженностью 750 метров. Рядом с алупкинским храмом Архистратига Михаила открыта новая фестивальная площадка на 1200 мест. Еще в прошлом году в Алупке восстановили исторические «Воронцовские купальни», оборудовали детский пляж и бывший причал рыбацкой артели «Порт Жорж». В этом году на майские праздники гостей центральной части Алупки вечером развлекали световым шоу, которое, вполне вероятно, повторят в курортный сезон.

От новой парковки до Ворнцовского дворца можно доехать на электрокаре Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как добраться

Из Ялты в Алупку ходят маршрутки №107 и №115. От остановки «Горсовет» в центр Алупки ведут указатели.

Туристский центр «Восточный» находится по адресу: Алупкинское шоссе, 52. От автовокзала Ялты можно добраться автобусами №102, №32 и №107. Там же, на стоянке, можно припарковать автомобиль.

Сколько стоит

В турцентре можно заказать аудиогид в наушниках «Слои Времени» за 2 тыс. рублей, экскурсию на электрокаре по Воронцовскому парку за 1,5 тыс. или трансфер до Воронцовского дворца за 250. Входной билет в парадные залы Воронцовского дворца стоит 500. Посещение исторического центра Алупки и Воронцовского парка бесплатно.

ЗЕЛЕНЫЙ ОАЗИС И ДУБАЙСКАЯ ВОЛНА

В курортном парке города Саки теперь можно набрать минеральной воды Крымская Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Обновленным и ухоженным этим летом встретит гостей Сакский курортный парк. Он был заложен в 1890 году для прогулок и отдыха посетителей грязелечебницы. Но, оставшись без присмотра в лихолетье 90-х и нулевых, парк утратил былое величие, и его восстанавливают постепенно.

Отремонтировано две трети пространства. Обновлена «греческая беседка», которую установил в конце XIX века садовник и смотритель грязелечебницы Павел Мельниченко; восстановлен пруд, повторяющий контурами Черное море, который наполняли водой из подземных источников для полива растений; оборудован бювет с минеральной водой. К 1 июня в парке заработает первый в Крыму дугообразный фонтан по типу «дубайской волны»: вода в нем «танцует» в такт музыке, совершая волнообразные движения.

Курортный парк в Саках делают удобным для маломобильных граждан Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как добраться

От автовокзала города Саки к курортному парку можно дойти пешком за 10–15 минут или доехать на маршрутках № 1, 1а, 5, 6, 7 до остановки «Площадь Революции». Парк расположен на ул. Курортная и открыт круглосуточно.

Сколько стоит

Минеральная вода в бювете отпускается без ограничений и оплаты. В курортном парке пока нет платных услуг.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КВЕСТ

Пять вкусных историй стартовали в мае и завершатся к концу года. Фото: Гастродвор

Еще одна новинка сезона – гастрономический квест «Вкусные истории», в котором участвуют около 20 кафе и ресторанов. В курортный сезон их станет больше. Каждый участник готовит гастрономическую пару из блюда и напитка по теме сезона. Отведав ее, гости оставляют отзывы в соцсетях с фото и хештегом акции. Чем больше отзывов, тем выше шанс выиграть призы, главный из которых – путевка на двоих в Крым. Всего будет пять историй, и первая, «ягодная», стартовала в начале мая.

– Мы хотим, чтобы гости могли прийти и попробовать то, чего нет нигде, тем более в Симферополе, который подобные курортные истории обходят стороной, – поделилась с КП маркетолог одного из ресторанов-участников Алена Ремнева. – Но не так просто было собрать «ягодную» гастропару, чтобы гармонично совместить вкус. Наши шеф-повара экспериментальным путем выбрали сочетание морепродуктов, ягод и сливочного сыра. Это выглядит ярко, красиво и отвечает крымскому вкусу.

Следующая история – «фруктовая», которая приурочена к сбору урожая персиков, сливы, абрикоса, инжира. Для каждой «вкусной истории» блюда приходится изобретать, поскольку в их основе только крымские продукты. Но к этому вызову рестораторы относятся с интересом первооткрывателя.

Как найти

Вся информация об участниках проекта «Вкусные истории» находится на сайте «Гостеприимный Крым». Там же правила участия и сроки проведения проекта.

Сколько стоит

Первоначально планировалось, что все гастропары будут продаваться по одной цене. Но поскольку ингредиенты в них разные, стоимость варьируется от 600 до 1,3 тыс. рублей.

ЖИВОЙ ЛАБИРИНТ С ФЕЯМИ

Живой лабиринт- новый объект посещения и туристическая достопримечательность. Фото: Лабиринт Краснолесье/Vk

С конца мая недалеко от Симферополя откроется новая площадка для семейного отдыха и концертов под открытым небом – лабиринт из живых растений на площади 1,4 га, или в два футбольных поля. Его на протяжении 12 лет заботливо выращивала чета Кузьменко, владельцы садовых центров и питомников по всему Крыму.

- Мы думали, что бы такого интересного сделать, помимо садовых центров, и появилась идея лабиринта, - рассказал владелец «Лабиринт Краснолесье» Михаил Кузьменко. - Земля была, растения тоже, и сейчас, когда стенки лабиринта достигли 4 метров в высоту, мы готовы приглашать гостей.

Посетителям проведут экскурсию по питомнику, расскажут, как вырастить живую изгородь из граба, пока дети будут путешествовать по лабиринту вместе с эльфом и феями. Летом на площадке перед зеленым лабиринтом запланированы концерты и выставки.

В живом зеленом лабиринте обитают феи и эльфы. Фото: Лабиринт Краснолесье/ВК

Как добраться

Лабиринт находится в 20 км от Симферополя в сторону Ангарского перевала. От железнодорожного вокзала в Краснолесье ходит автобус №320. Нужно доехать до остановки «Лесная улица», которая находится напротив питомника.

На автомобиле путь лежит по трассе «Симферополь – Ялта» до села Доброе, где нужно свернуть на повороте в Краснолесье. Парковка оборудована рядом с питомником.

Сколько стоит

Посещение лабиринта стоит 500 рублей для детей и крымчан, 750 - для взрослых и жителей других регионов России. Детская программа «Долина фей» оплачивается отдельно и стоит 1,4–1,8 тысячи в зависимости от наполнения.

ЗВЕЗДНЫЕ НОЧИ ИЗ БАШНИ ДВОРЦА

Ночные экскурсии в дворцовую башню Дюльбера проходят только летом Фото: Дарья КОЛЕСНИК. Перейти в Фотобанк КП

Новые экскурсионные маршруты к туристическому сезону подготовили в бывшей резиденции Романовых – дворце Дюльбер. Прежде туристам показывали только внешнее убранство дворца, потому что в нем был один из корпусов санатория. А теперь можно погулять по комнатам и коридорам, а еще и забраться во дворцовую башню.

- Мы открываем ночные экскурсии с наблюдением в телескоп за звездным небом и предлагаем новый маршрут, объединяющий историю дворца и парка вокруг него, - рассказала менеджер по связям с общественностью «Визант Групп» Дарья Колесник. - На площади перед дворцом летом будут проходить концерты живой музыки.

Экскурсию проводят по ночному парку и трем уровням башни дворца ранее закрытой для посещения. Гостям расскажут об астрономе Яне Гевелие, его уникальном атласе звездного неба и звездах, которые изучала великокняжеская семья Петра Николаевича Романова.

Как добраться

Дворец Дюльбер находится в поселке Кореиз по адресу: Алупкинское шоссе, 1. Самый удобный способ добраться из Ялты - на автобусе № 102, № 132, № 36 до остановки «Санаторий Дюльбер».

На автомобиле также нужно следовать в сторону поселка Кореиз до остановки. Собственной парковки у дворца нет, поэтому автомобиль нужно оставить на одной из общественных парковок при въезде в Кореиз и пройти остаток пути пешком.

Сколько стоит

Посещение дворца с аудиогидом обойдется в 600 для ребенка и 800 для взрослого, ночная экскурсия — 1050 рублей и 1250 - соответственно.

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