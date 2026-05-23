Артистка цирка вместо отдыха в Севастополе попала в реанимацию. Фото: Telegram-канал Екатерины Запашной

Во время отдыха в Севастополе в реанимацию попала артистка цирка и дочь знаменитого дрессировщика Мстислава Запашного - Екатерина. У себя в соцсетях она рассказала, что внезапно ее тело покрылось пятнами, опухло и стало чесаться. По «скорой» ее экстренно доставили в больницу, где буквально вытащили с того света.

- С девятого раза попали в вену, потому что я была отекший шар. Все конечности распухшие. Зуд ужасный, тело чешется нестерпимо. Где почешешь, появляются еще большие покраснения, - рассказала циркачка.

Екатерина Запашная попала в реанимацию во время отдыха в Севастополе Видео: Tg-канал Екатерины Запашной

Из-за расползающихся пятен по телу и ухудшения состояния артистку перевели в реанимацию, где провели процедуру плазмофильтрации и увеличили дозу гормонов. Медики диагностировали Екатерине отек Квинке. Но что спровоцировало аллергическую реакцию она пока не знает.

Попасть в вену медикам, по словам Екатерины, удалось с девятой попытки. Фото: Екатерина Запашная/Tg

А начиналось все, по ее словам, с небольшой точки на коже, которую Екатерина приняла за след от укуса комара.

-Я почесала и думаю? Где я умудрилась комара встретить. А потом как понеслось…

В Севастополь Екатерина с супругом приехали, чтобы увидеться с родственниками. Сейчас в городе работает цирк ее брата Ярослава Запашного.

- Обидно за отпуск, столько планов было…

В Севастополе артистка успела посетить музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», а также побывать в Массандровском дворце в Ялте.