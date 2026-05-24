Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 25 мая 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 25 мая 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Воровского, 19, 21а, 20;

ул. Гаспринского, 3а, 3Б;

спуск Лестничный, 12;

ул. Аксакова, 9;

ул. Гаспринского, 17-23 , 29;

ул. Потемкинская, 2, 3;

ул. Набережная, 16а;

ул. Воровского, 10/1, 12/1

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Высотная, 92, 93-107 ;

ул. Дарвина, 20-72 , 27-83 ;

ул. Бархатовой, 92

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Машинистов, 1-51/31 , 2-54 ;

ул. Мраморная, 1/14, 2-2/12;

пер. Киевский, 1-9 , 2/7-12 ;

пер. Строителей, 15-25 , 18-24

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. Добросмыслова, 3-11 , 4-14;

ул. Ефимовой, 2-10 , 3-7 ;

ул. Кечкеметская, 107, 109Б, 111-115 , 121;

ул. Судакская, 17-33 , 47-59 , 61-77 ;

ул. Алтайская, 1-27 ;

ул. Волочаевская, 1-23 , 2-26 ;

ул. Каширина, 1-24 , 11;

ул. Солдатская, 47-69 , 48-66 ;

ул. Чечеткина, 1-11;

ул. Яковлевой, 1-14;

ул. Сельвинского, 45/22 -79 , 48-94 , 85, 87;

пер. Лиственный, 1-15 , 2-12 , 26;

пер. Ефимовой, 6

ул. Воровского, 24-38а , 27-61 ;

ул. Альпинистов, 5-11 ; 24-78 , 43-87 ;

ул. Западная, 3-17 , 5а, 8-16 , 18-70;

ул. Станционная, 37-61 , 42-64 ;

ул. Строителей, 30/6-34а, 34-40 , 39-67 ;

ул. Генова, 1-4, 6, 8;

ул. Москалева, 19/1;

ул. Л. Украинки, 66-90 , 95-101 ;

ул. Маркевича, 1-3, 2/4;

ул. Планеристов, 1-3а , 2-4 ;

ул. Широкая, 6а-22 , 6/30;

пер. Крутой, 1/6, 2-32/61 , 15-55а , 42-84

мкр-н Давыдовка:

СОТ «Юбилейный», «Сады»;

ул. Зеленая,

ул. Степная,

ул. Садовая,

ул. Мичурина,

ул. Дружбы,

ул. Данилова

СТ. «Садовод»;

СТ «Дачник»;

ул. Феодосийская, 1;

ул. Кубанская,

ул. Объездная

пер. Лавандовый, 2;

ул. Николаевская,

ул. Морозова;

Агрофирма «Крым»;

ООО «Фундамент»

мкр-н «Пригородный»:

ул. Персиковая,

ул. Родниковая,

ул. Ягодная,

ул. Дачная,

ул. Лесная,

ул. Виноградная.

Где отключат свет в Евпатории 25 мая 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ш. Черноморское, 12;

ул. Строителей, 1;

пр-зд Красноярский, 6;

пр-зд Межквартальный, 21

СТ «Уют»

ул. Космодемьянской, 6/10, 8а;

ул. Матросова, 3/1-18;

ул. 60-летия Октября, 4-12а ;

ул. 9 Мая, 1-30, 32-54 ;

ул. Конституции, 19, 21, 36а, 40/40;

ул. Мирная, 1/13-9а;

ул. Мичурина, 3-10а, 13-39/35 ;

ул. Новоселовская, 1-43а, 3923/КАД;

ул. Островского, 37, 39, 41/10;

ул. Первомайская, 5/2, 5а, 7/1, 15/1, 17, 25/2;

ул. Серова, 1/19-58;

ул. Тимирязева, 43;

пер. Якира, 1;

пер. Блюхера, 1/3-9/4;

пер. Мирный, 4- 17/19;

пр-зд Новоселовский, 13/20-28;

пр-зд 9 Мая, 4-20/30 ;

пр-зд Островского, 1/23-13;

пр-зд Серова, 3-17а

Где отключат свет в Алуште 25 мая 2025:

с 8.00 до 17.00.

село Малореченское:

ул. Северная, 15;

ул. Садовая,

ул. Весенняя, ГП «Малореченское»

Где отключат свет в Ялте 25 мая 2025:

с 8.00 до 17.00

пгт Симеиз:

ул. Луговского, 2а;

ул. Советская, 23, ГУП РК «Водоканал ЮБК»

(насосная «Ай-Панда»)

пгт Олива:

ул. Победы, 1-9 , 2-20 , 15, 17;

ул. Перевальная, 1-7, 8-18а , 22, 26, 28, 109, 114,

ФЛ Гаврилова, ФЛ Бычков;

МБУ «Ялтагорсвет» (СНО)

пгт Краснокаменка:

ул. Центральная, 1-17 , 2, 10;

ул. Алуштинская, 9, 9ж, 15;

ул. Шоссейная, 16;

пер. Новый, 1-8, 10

Где отключат свет в Керчи 25 мая 2025:

с 8.00 до 17.00

СК ул. Маяковского, 3/69-31 , 4а-36 ;

ул. Гоголя, 1-29 ;

ул. Чкалова, 7Б;

ул. Некрасова, 1, 2-26а;

ул. Ж. Дудник, 36;

ул. Комарова, 81, 83/1, 83/2, 83, 83а, 83Б, 83г, 83д,

83е, 83ж, 83з, 83и, 83к, 83л, 83м, 83о, 83р, 85а, 87-91 ;

пер. Светлый, 1-5 , 2-10 , 9-23

ул. Пролетарская, 5, 5а, 10а-12 , 11;

ул. Борзенко, 25;

ул. К. Маркса, 5а-7 , 11;

ул. Козлова, 15-29 ;

пер. Милицейский, 20-22а , 25/7

ул. Низинная, 5-15 , 8-10 ;

ул. Катерная, 1-18;

ул. Кристи, 2-12 ;

ул. Старостина, 3, 5;

ул. Десантная, 5-31 , 36-40 ;

ул. Ермака, 1-55 , 4-46 ;

ул. Сигнальная, 1-6;

ул. Новогодняя, 1-43 , 2-64 , 53-61 ;

пер. Подгорный, 16-28 , 21, 23;

пер. Подмаячный, 2, 4-9

ул. Островского, 115

ул. Сурикова, 5, 7, 10-20 ;

ул. 1 Пятилетки, 32-44 ;

ул. Железняка, 1-35 , 2-50 ;

ул. К. Алиева, 1а.

Где отключат свет в Феодосии 25 мая 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Шевченко, 74-82 , 82а;

ул. Речная, 24, 52-62 ;

ул. Степаняна, 35-43 ;

ул. Тамбовская, 3-28;

пер. Тамбовский, 4-33;

пер. Полтавский, 1-29;

ул. Челнокова, 76, 76а

Где отключат свет в Севастополе 25 мая 2025:

с 9.00 до 17.30

Мекензиевы Горы

ул. Морских Пехотинцев,1-А,9-А,17-А,17-Д,1,5-9,15-17;

ул. Энергетиков, 16.